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۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۳۴

درمحمدی:

کلاس داوری هندبال بانوان در بیرجند برگزار شد

کلاس داوری هندبال بانوان در بیرجند برگزار شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: دبیر هیئت هندبال خراسان جنوبی از برگزاری کلاس داوری هندبال درجه سه ویژه بانوان در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد درمحمدی مقدم ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: در این دوره آموزشی بیش از 30 نفر از بانوان استان شرکت کردند..

 وی با بیان اینکه این دوره داوری به مدت 5 روز  با حضور مدرس ملی فدرسیون هند بال در سطح استان برگزار شده است، عنوان کرد: تربیت داور و توسعه هندبال در بین بانوان از اهداف برگزاری این دوره بوده است.

 به گفته وی بیش از 360 هندبالیست در خراسان جنوبی سازماندهی شده اند.

 وی با بیان اینکه هندبالیست های خراسان جنوبی در سال گذشته در کشور خوش درخشیده اند گفت:  تیم هندبال ساحلی استان، عنوان پنجم کشور را کسب کرد و تیم نونهالان استان نیز جزو هشت تیم برتر کشور شد.

دبیر هیئت هندبال خراسان جنوبی گفت: استان خراسان جنوبی دارای دو نماینده در لیگ دسته دوم و یک نماینده در لیگ دسته یک هندبال کشور است.

کد مطلب 2278737

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