«حوض نقاشی» در شانگهای چین نمایش داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «حوض نقاشی» به کارگردانی مازیار میری از تاریخ 24 خرداد تا 1 تیر در هفدهمین جشنواره بین المللی شانگهای چین روی پرده می‌رود. «حوض نقاشی» که در این دوره از جشنواره در بخش غیر رقابتی پاناروما حضور دارد، جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشگران و سیمرغ بهترین طراحی صحنه و لباس سی و یکمین جشنواره فجر را به خود اختصاص داد و در جشنواره پوسان کره جنوبی، اجیال قطر و آسیا پسفیک به نمایش در آمده و جایزه یونسکو بهترین فیلم بلند را از جشنواره آسیا پاسفیک را دریافت کرد.

همچنین قرار است فیلم سینمایی «حوض نقاشی» در جشنواره فوکو اوکای ژاپن در شهریور سال جاری روی پرده رود. این فیلم سینمایی محصول حوزه هنری است که شهاب حسینی، نگار جواهریان، فرشته صدرعرفایی، سیامک احصایی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

مازیار میری پیش از این فیلم «پاداش سکوت»، «کتاب قانون»، «قطعه ناتمام» و «سعادت آباد» را کارگردانی کرده است.

