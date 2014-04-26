به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب این مسابقات و در بخش آزاد حسین کلهر، سید باقر صید و محمد ساوه دربند سری به ترتیب عنوانهای اول تا سوم را کسب کردند.همچنین در بخش شهر نشین و در گروه زنان، ستاره یزدانی عنوان نخست را از آن خود کرد و هدیه فرازی و ستاره مطهری نیز عناوین دوم و سوم این رقابتها را بدست آوردند.
در همین بخش و در گروه مردان حمید رضا بهادر ، شروین هدایتزاده و رضا افشار نیز حائز رتبههای اول تا سوم شدند.
مرحله پایانی این رقاب ها جمعه در ميان تعداد كثيری از اسكی بازان و علاقمندان به ورزشهای زمستانی با حضور حجت الله دارابی مشاور وزیر و رییس مرکز فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان، ناصر طالبی سرپرست فدراسیون اسکی، عیسی ساوه شمشکی، نماینده وزیر ورزش در توسعه ورزشهای زمستانی، علی عمران سولقانی، دبیر کل فدراسیون اسکی و جمعی از فعالان این رشته در پیست بینالمللی اسکی توچال برگزار شد.
این رقابتها شامل دو گروه بومی ( آزاد ) و شهرنشین و با حضور 114 اسکی باز مرکب از 99 مرد و 15 زن در روز نخست برگزار شد که در نهایت 28 نفر به مرحله نهایی راه یافتند.
در پایان این مسابقات لوح تقدیر ، شيلد ، مدال و مبلغ 3، 2 و یک میلیون تومان جایزه نقدی به برترینها اهدا شد.
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