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۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۴۲

قهرمانان رقابت‌های اسکی اسنوبرد كراس معرفی شدند

قهرمانان رقابت‌های اسکی اسنوبرد كراس معرفی شدند

مسابقات اسکی اسنو برد كراس جام بزرگ كوئيک سيلور در پيست اسكی بين المللی توچال با معرفی نفرات برتر در بخش‌های مختلف به پایان رسید. و در بخش آزاد با معرفی حسین کلهر، سید باقر صید و محمد ساوه دربند سری به عنوان نفرات اول تا سوم به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب این مسابقات و در بخش آزاد حسین کلهر، سید باقر صید و محمد ساوه دربند سری به ترتیب عنوان‌های اول تا سوم را کسب کردند.همچنین در بخش شهر نشین و در گروه زنان، ستاره یزدانی عنوان نخست را از آن خود کرد و هدیه فرازی و ستاره مطهری نیز عناوین دوم و سوم این رقابت‌ها را بدست آوردند.

در همین بخش و در گروه مردان حمید رضا بهادر ، شروین هدایت‎زاده و رضا افشار نیز حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

مرحله پایانی این رقاب‌ ها جمعه در ميان تعداد كثيری از اسكی بازان و علاقمندان به ورزشهای زمستانی با حضور حجت الله دارابی مشاور وزیر و رییس مرکز فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان، ناصر طالبی سرپرست فدراسیون اسکی، عیسی ساوه شمشکی، نماینده وزیر ورزش در توسعه ورزش‌های زمستانی، علی عمران سولقانی، دبیر کل فدراسیون اسکی و جمعی از فعالان این رشته در پیست بین‌المللی اسکی توچال برگزار شد.

این رقابت‌ها شامل دو گروه بومی ( آزاد ) و شهرنشین و با حضور 114 اسکی باز مرکب از 99 مرد و 15 زن در روز نخست برگزار شد که در نهایت 28 نفر به مرحله نهایی راه یافتند.

در پایان این مسابقات لوح تقدیر ، شيلد ، مدال و مبلغ 3، 2 و یک میلیون تومان جایزه نقدی به برترین‌ها اهدا شد.

 

کد مطلب 2278744

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