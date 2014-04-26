یک مظنون در رابطه با ترور معلم در سیستان و بلوچستان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر شنبه با محکوم کردن جنایات ننگین عوامل استکبار در به شهادت رساندن فرزندان انقلاب اسلامی به خبرنگاران گفت: در راستای تشکیل پرونده به منظور شناسایی عاملان جنایت در شهرستان سرباز و به شهادت رسیدن یک معلم در این شهرستان یک مظنون در این رابطه دستگیر و تحقیقات در این راستا ادامه دارد.

وی ضمن تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت جواد نوروزی معلم شهید استان و همچنین محمد رضا صیادی کارمند بسیجی ثبت احوال شهرستان راسک اظهار داشت: عوامل حوادث اخیر با قصد از بین بردن وحدت میان شیعه و سنی و ایجاد اختلال در این پیوند مستحکم و ناگسستنی دست به جنایات می زنند.

وی با اشاره به اینکه همچون پرونده ترور شهید موسی نوری دادستان زابل دیگر مجرمان و بر هم زنندگان آسایش و امنیت مردم در حوادث اخیر استان نیز به زودی شناسایی و دستگیر خواهند شد تاکید کرد: دستگاه قضائی استان به زودی عوامل حوادث اخیر در جنوب استان را نیز به سزای اعمال ننگینشان خواهد رساند.

حجت الاسلام حمیدی با تاکید بر این موضوع که برخی افراد شرور وحدت و اتحاد اقوام و مذاهب در استان را هدف قرار داده اند ادامه داد: برخی خرده شرارت ها در استان به منظور جلوگیری از روند توسعه و آبادانی و همچنین خدشه وارد کردن به وحدت مردم است.

وی گفت: حدود 6 ماه قبل نیز در یک اتفاق تلخ شهید موسی نوری قلعه نو دادستان شهرستان زابل وهمراهش شهید مهدی مرئی مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند و به شهادت رسیدند که با تلاش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در اسرع وقت عاملان این حادثه شناسایی و به اتهام محاربه و تشکیل باند ترور و ایجاد رعب و وحشت و همچنین راهبندی مسلحانه صبح امروز به سزای اعمال ننگین خود رسیدند.

وی خطاب به عاملان جنایات اخیر و افرادی که قصد اخلال در وحدت مذاهب و روند توسعه استان را دارند گفت: به زودی در چنگال عدالت گرفتار خواهید شد و سرنوشتی هم چون عاملان شهادت دادستان زابل در انتظار شما خواهد بود.



