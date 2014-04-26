حفظ آثار شهدا موجب تقویت عزت و غرور ملی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد بزرگداشت آزادسازي خرمشهر روز شنبه با حضور ایوب رحیمی معاون سياسي امنيتي استانداري، سردار میرحیدری فرمانده نیروی انتظامي، فرمانداران و مديران ستادي استانداري و دستگاه هاي اجرايي و اصحاب رسانه در سالن شهيد حسن پور سپاه صاحب الامر (عج) برگزار شد.



سرهنگ مهدی طاهرخانی در این نشست گفت: راهبردهاي مقام معظم رهبري در سال جدید با محور اقتصاد، فرهنگ، عزم ملي و مديريت جهادي را مي توان در تمامی دوران دفاع مقدس جستجو كرد و در روحيه رزمندگان مشاهده کرد.



وي افزود: تمم لحظه هاي جنگ هشت ساله ماندگار است اما آزاد سازي خرمشهر و سوسنگرد براي هميشه در ذهن ها خواهد ماند و مبارزه رزمندگان در خرمشهر با 35 روز مقاومت جانانه پس از 575 روز اشغال به دست رژيم بعثي موجب شد تا سرافرازانه اين شهر از اسارت آزاد شود.



طاهرخاني در ادامه تصریح کرد: يكي از مهمترين اهداف و راهبردهاي جمع آوری آثار شهدا تقويت روحيه و غرور ملي و استكبار ستيزي است چرا كه دشمنان اسلام با تمام قوا و همه ساز و برگ خود وارد ميدان شده اند و كمر به نابودي اسلام بسته اند لذا بايد روحيه دشمن ستيزي را تقويت كنيم و همواره هوشيار باشيم.



مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان قزوین یادآورشد: جلب مشاركت عمومی و مردمي كردن برنامه ها باید به يك باور تبديل شود که در این صورت میوتوان موفقیت های بیشتری را رقم زد.



طاهرخاني افزود: بصيرت افزايي و تبيين درسها و عبرت هاي اشغال تا آزادسازي خرمشهر کاری ضروري است و نقش رهبري در كوران انقلاب در دوران جنگ و در شرایط کنونی جنگ نرم و جنگ فرهنگي نعیین کننده است و در كنار آن نقش مراجع عظام تقليد، روحانيت و ائمه جمعه و جماعات در ارتقاء روحيه معنوي و اعتقادي رزمندگان بسيار تأثيرگذار است.



مديركل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان قزوين ابراز اميدواري كرد فعاليت و پيگيري در ادارات و نهادها طوري برنامه ريزي شود كه برنامه ها و اقدامات هم تأثير گذار باشد و هم ماندگار تا شاهد فضاي معنوي در استان باشيم.



در ادامه اعضای ستاد سوم خرداد استان قزوین طرح های پیشنهادی خود در سالروز آزاد سازی خرمشهر را مطرح کردند.