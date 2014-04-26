بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از دبیرخانه اطلاع رسانی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس دفتر رئیس جمهور امروز شنبه به منظور معرفی دبیر جدید شورای اطلاع رسانی دولت از بخشهای مختلف این دبیرخانه بازدید کرد.

محمد نهاوندیان در این دیدار با مدیران و کارکنان بخشهای مختلف گفتگو و در جریان مهمترین اقدامات انجام شده، قرار گرفت.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سامانه پیامک اطلاع رسانی دولت (پاد)، گروه رصد و پایش، مدیریت امور هماهنگی و برنامه ریزی روابط عمومی ها و سایر بخشهای فعال دیدن کرد.

وی در جریان این بازدید با تاکید بر ضرورت بازتعریف ماموریت ها و وظایف محموله به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت بر افزایش کیفیت اقدامات انجام شده، تاکید و ابزار امیدواری کرد در دوره جدید مدیریت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت شاهد تحولات موثر و رشد چشمگیر فعالیت ها در عرصه اطلاع رسانی خواهیم بود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به فاصله اطلاع رسانی مطلوب و ایده آل با آنچه که در حال حاضر وجود دارد بر پویایی هرچه بیشتر ارکان اطلاع رسانی در بدنه دولت با مدیریت شورای اطلاع رسانی دولت و استفاده و ساماندهی همه ظرفیت ها تاکید کرد.

انسجام بخشی و هم افزایی ظرفیت های متنوع و گسترده مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی ضرورت اساسی دیگری بود که نهاوندیان بر اجرایی شدن و استفاده از موقعیت پدید آمده در این خصوص در دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت مورد اشاره قرار داد.

معزی نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور ریاست محترم دفتر رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد:با حمایت از فعالیت های رسانه ای دولت و ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر در این زمینه از سوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت شاهد اثر بخشی و اطلاع رسانی دقیق تر دولت در بخش های مختلف به افکار عمومی باشیم

وی در جلسه مشترک با نهاوندیان گزارشی از برنامه های پیش روی دبیرخانه در جهت ساماندهی فعالیت های رسانه ای دولت ارائه کرد.

همچنین در ابتدای این دیدار علیرضا معزی به عنوان دبیر شورای اطلاع رسانی دولت معرفی شد.



