  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۳۴

مدیر کل جدید حراست دانشگاه تبریز معرفی شد

مدیر کل جدید حراست دانشگاه تبریز معرفی شد

تبریز- خبرگزاری مهر : سید صادق سید لو به عنوان مدیر کل جدید حراست دانشگاه تبریز معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین معارفه سید صادق سیدلو به عنوان مدیر کل جدید حراست دانشگاه تبریز برگزار و از خدمات  محمد کاظم دیزجی، مدیر کل سابق حراست این دانشگاه تقدیر شد.

این آیین با حضور دکتر داریوش سلیمی، مشاور وزیر و مدیر کل حراست مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رییس و مدیران دانشگاه تبریز و مدیر کل حراست استان آذربایجان شرقی در تالار علامه جعفری این دانشگاه برگزار شد.

شایان ذکر است سید صادق سیدلو، پیش از این مدیریت های امور خدمات دانشجویی و امور آموزشی این دانشگاه را برعهده داشته است.

 

 

 

 

کد مطلب 2278765

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها