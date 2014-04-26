مدیر کل جدید حراست دانشگاه تبریز معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین معارفه سید صادق سیدلو به عنوان مدیر کل جدید حراست دانشگاه تبریز برگزار و از خدمات محمد کاظم دیزجی، مدیر کل سابق حراست این دانشگاه تقدیر شد.

این آیین با حضور دکتر داریوش سلیمی، مشاور وزیر و مدیر کل حراست مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رییس و مدیران دانشگاه تبریز و مدیر کل حراست استان آذربایجان شرقی در تالار علامه جعفری این دانشگاه برگزار شد.

شایان ذکر است سید صادق سیدلو، پیش از این مدیریت های امور خدمات دانشجویی و امور آموزشی این دانشگاه را برعهده داشته است.