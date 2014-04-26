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۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۴۵

حیدری آزاد:

بازماندگان حادثه سیل میانه تحت پوشش بیمه کمیته امداد قرار می گیرند

بازماندگان حادثه سیل میانه تحت پوشش بیمه کمیته امداد قرار می گیرند

میانه –خبرگزاری مهر:فرماندار شهرستان میانه گفت: بازماندگان حادثه سیل میانه تحت پوشش بیمه کمیته امداد قرار می گیرند.

اسماعیل حیدری آزاد در بازدید از مناطق سیل زده این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: بازماندگان این حادثه تحت پوشش بیمه ویژه کمیته امداد قرار خواهند گرفت.

وی در همین راستا اظهار داشت:  کمیته امداد امام خمینی(ره) با مشارکت بنیاد مسکن نیز اقدام به ساخت منزل برای این خانواده سیل زده خواهد کرد.

 حیدری با بیان اینکه دولت و دستگاههای خدمات رسان موظف به تامین امکانات و مایحتاج زندگی برای این خانواده هستند، گفت: شخصا پیگیر این موضوع هستم ،

همچنین در ادامه این بازدید،  سازمان هلال احمر شهرستان  مقدار 40 قلم کالا و ملزومات اولیه به این خانواده اهداء کرد.

بارش شدید باران و جاری شدن سیل هفته گذشته در شهرستان میانه خسارات فراوانی به جا گذاشت و منجر به کشته شدن پدر 45 ساله و فرزند 12 ساله اش در روستای زرنق میانه شد.

کد مطلب 2278772

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