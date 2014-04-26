بازماندگان حادثه سیل میانه تحت پوشش بیمه کمیته امداد قرار می گیرند

اسماعیل حیدری آزاد در بازدید از مناطق سیل زده این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: بازماندگان این حادثه تحت پوشش بیمه ویژه کمیته امداد قرار خواهند گرفت.

وی در همین راستا اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) با مشارکت بنیاد مسکن نیز اقدام به ساخت منزل برای این خانواده سیل زده خواهد کرد.

حیدری با بیان اینکه دولت و دستگاههای خدمات رسان موظف به تامین امکانات و مایحتاج زندگی برای این خانواده هستند، گفت: شخصا پیگیر این موضوع هستم ،

همچنین در ادامه این بازدید، سازمان هلال احمر شهرستان مقدار 40 قلم کالا و ملزومات اولیه به این خانواده اهداء کرد.

بارش شدید باران و جاری شدن سیل هفته گذشته در شهرستان میانه خسارات فراوانی به جا گذاشت و منجر به کشته شدن پدر 45 ساله و فرزند 12 ساله اش در روستای زرنق میانه شد.