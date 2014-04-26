نا آرامی و تشویش اذهان عمومی پروژه جدید دشمن در سیستان و بلوچستان/ ایجاد امنیت نیاز به تدبیر جدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جمع کثیری از مردم زاهدان صبح امروز پیش از برگزاری مراسم تشییع پیکر پاک شهید محمد رضا صیادی کارمند اداره ثبت احوال که به ضرب گلوله اشرار مسلح به شهادت رسید با تجمعی اعتراض آمیز در حالیکه عکس شهدای حوادث چندین ساله استان را با خود حمل می کردند خواستار توجه و تدبیر مسئولان استانی و کشوری در این راستا شدند.

مرزداران واقعی نیازمند حمایت دولت

در این رابطه تعدادی از جوانان بسیجی پایگاه های مقاومت مساجد شهر زاهدان با بیان اینکه مردم سیستان و بلوچستان مرزداران واقعی و بدون جیره و مواجب هستند اظهار داشتند: مردم این استان در حالی سینه خود را در برابر گلوله های منافقان و استکبار سپر کرده اند که هیچ چشم داشتی در این راستا نداشته و با کمترین امکانات و در بدترین اوضاع معیشتی زندگی می کنند.

محمود سرگزی یکی از بسیجیان پایگاه ها ی مقاومت این شهرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مردم سیستان به دلیل ارادت و عشق بی اندازه به ولی امر مسلمین جهان تا آخرین قطره خون از مرز های اسلامی دفاع می کنند اما این ارادت و فرمانبرداری نباید موجب شود که دولت چشمش را از روی مردم ببندد و تمام فکر و ذهنش برای ایجاد رفاه و آسایش پایتخت نشینان یا ضیافت های دیپلماسی معطوف شود.

گلایه از عدم حضور استاندار در مراسم تشییع دو شهید

یکی از بانوان شرکت کننده در مراسم امروز به خبرنگار مهر گفت: هر گونه اتفاقی که در منطقه در راستای توسعه یا حتی عقب ماندگی های استان رخ می دهد در نهایت به تصمیمات و سیاست های دولت باز می گردد و لذا دراین راستا دولتمردان در برابر هر اتفاق یا حادثه ای باید به مردم پاسخگو باشند.

وی با ابراز نارضایتی و گلایه از استاندار سیستان و بلوچستان به دلیل عدم شرکت در مراسم تشییع جنازه دو شهید حوادث اخیر اظهار داشت: انتظار می رفت استاندار به دلیل همدردی در کنار این مردم باشد.

شاه بیگی اظهار داشت: در سایر استان ها با ایجاد یک حادثه کوچک تمامی وزرا و مسئولان کشوری برای همدردی و شناسایی عوامل دخیل در یک حادثه بسیج می شوند اما در سیستان و بلوچستان نه تنها یک مقام کشوری در مراسم تشییع پیکر پاک شهدا حاضر نشد بلکه حتی استاندار با وجود غیبت در این مراسم از صدور یک بیانیه نیز دریغ ورزید.

قوی پنجه یکی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه نیز در این رابطه گفت: بسیاری از دولتمردان فکر می کنند که مردم این استان با ناامنی و محرومیت خو گرفته اند و لذا شاید همین باور غلط آنها را از خدمت رسانی و توجه به نیاز های رفاهی و امنیت لازم بازداشته است.

ناامنی موجب پس رفت استان می شود

در این راستا یکی از کارمندان ادارت دولتی نیز گفت: به دلیل وجود ناامنی های متعدد طی سالیان اخیر بسیاری از سرمایه گذاران استان هجرت را بر زندگی در استان ترجیح داده و تمامی سرمایه خود را به سایر استان ها منتقل کرده اند و لذا این حوادث بیش از گذشته استان را از نظر منابع انسانی و سرمایه تهی کرده و موجب پس رفت استان می شود.

کیخا بیان داشت: مردم این استان هم چون بسیاری از مردم کشور با روی کار آمدن دولت امید و تدبیر به امید پیشرفت و توسعه استان هستند و لذا دولتمردان باید با ایجاد امنیت به دشمن اجازه ندهند تا به اهداف خود که همان ایجاد ناامیدی است دست یابد.

امنیت تدبیر جدی می طلبد

بولاغ یکی از آموزگاران شرکت کننده در این مراسم نیز گفت: هر گاه حادثه ای اتفاق می افتد مرز بهانه ای برای ورود تروریست ها و اشرار است اما تا کی باید مردم این استان تاوان بی ثباتی در مرز را بدهند؟

وی اظهار داشت: ارتش به عنوان یکی از قدرت های بلامنازع منطقه در زمان صلح باید برای آبادانی و پیشرفت منطقه پا به میدان بگذارد و در هر زمینه ای چه عمرانی و چه امنیتی در برقراری ثبات و آرامش در میدان حاضر شود.

وی گفت: بسیاری از مسئولان استان معتقدند بسیاری از کج فهمی ها و اختلافات ناشی از انحرافات فرهنگی و عقاید است اما از آنطرف برنامه ریزی و استراتژی مناسبی برای ایجاد و فراهم سازی بستر رشد فرهنگی در این استان از طرف مسئولان دیده نمی شود.

وی گفت: نباید اجازه داد حوادث تروریستی توسط چند منافق آینده استان را به بازی بگیرد و موجب درگیری مردم با یکدیگر یا با دولت شود.

پروژه بی ثباتی

یکی از اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز در این راستا گفت: ایجاد تشویش اذهان عمومی و نگرانی و ترس در دل مردم تنها یک پروژه برای تضعیف مرز های شرقی و مشغول کردن نظام به مشکلات و اختلافات داخلی است.

وی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با مهر اظهار داشت: دشمن برای ایجاد و پر رنگ کردن اختلافات پس از این جنایات به طور حتم جنگ روانی را دامن خواهد زد و بر القا کردن انزجار مذاهب و اقوام از یکدیگر اقدام خواهد کرد و لذا غفلت از این موضوع و عدم هوشیاری علمای اهل سنت و تشیع برای آگاه سازی مردم به طور حتم به دشمن در رسیدن اهدافش کمک می کند.

وی گفت: عده ای تصمیم دارند تا با ایجاد اختلاف و شاید تقسیم استان به چند قومیت و مذهب منافع خود را تامین کنند و در روند توسعه استان و تبدیل شدن آن به قطب اقتصادی جلوگیری کنند اما همه اقوام باید هوشیار باشند که توسعه و پیشرفت استان و کشور در گرو با هم بودن است نه تجزیه و تفکیک منافع!

تدابیر دولت برای ایجاد امنیت رضایت بخش نیست

در همین راستا نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تدابیر دولت در راستای ایجاد امنیت و برخورد با تروریست ها در این منطقه رضایت بخش نیست اظهار داشت: ترور دادستان زابل یا معلم شهید استان و همچنین محمد رضا صیادی در طی چند ماه و روز های گذشته نخستین اقدامات دشمن و ترور انجام شده در این منطقه نیست بلکه بر همگان واضح و مبرهن است که پیش از این نیز این استان به دلیل وحدت مثال زدنی مورد هجمه دشمنان قرار داشته است.

سید باقر حسینی بیان داشت: از این رو دولت با علم به اینکه این وحدت و این منطقه همواره مورد نشانه دشمن است باید اقدامات و تدابیر جدی و ویژه ای را برای برخورد با تروریست ها و این موضوع در دستور کار قرار می داد.

وی ضمن تسلیت به خانواده این عزیزان اظهار داشت: متاسفانه در سال‌هاي اخير برخي تحريكات اجانب و بيگانگان به ويژه وهابي‌ها فضا را تغيير داده و سبب بدبيني ميان مذهب شیعه و سنی شده است.

وی یادآور شد: مسئولان استان اعم از شیعه و سنی،علما و ریش سفیدان در جهت براندازی این شیوه و به جهت مقابله با این افکار غلط که منشا و ریشه آن در عقاید باطل و منحرف وهابیت برمی گردد باید مقتدرانه بایستند و در مقابل این اقدامات موضع جدی اتخاذ کنند.

سید باقر حسینی با با اشاره به این موضوع که تدابیر دولت برای خنثی کردن اقدامات تروریستی در سیستان و بلوچستان با توجه به اتفاقات تروریستی اخیر رضایت بخش نیست اظهار داشت: دولت تدبیر و امید باید به این پرسش پاسخ بدهد در حالی که طی سال ها خون بی گناهان فراوانی به جرم شیعه بودن توسط گروه های منحرف بر زمین ریخته شده به طور مشخص چه برنامه ای برای جلوگیری از گسترش وهابیت در کشور و به ویژه در سیستان و بلوچستان دارد؟

مسئولان پاسخ قانع کننده ای برای زخم های مردم ندارند

در همین حال نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز با محکوم کردن جنایات اخیر اظهار داشت: خبر شهادت کارمندان و چهره‌های غیر نظامی در برخی مناطق جنوب سیستان و بلوچستان موجی از نگرانی و پرسش‌های بی‌پاسخ را برای مردم به وجود آورده است و غم انگیزتر و ناراحت‌کننده تر آن است که مسئولان مربوطه پاسخ قانع کننده‌ای برای زخم‌های مردم ندارند.

حسینعلی شهریاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: ناامنی برای مردم مظلوم سیستان و بلوچستان مسئله تازه ای نیست ولی آنچه مردم شهید پرور این خطه را نگران کرده است، احساس کوتاهی در برخورد با ریشه ها و عوامل زمینه ساز چنین جنایات غیر انسانی است.

وی گفت: حوادث اخیر گویای این موضوع است که این قتل ها با اهداف تفرقه افکنی طراحی شده است و لذا مدعیان دولت تدبیر و امید باید پاسخ بدهند چه اقداماتی سبب شده که تروریست‌ها بیشتر از هر زمان دیگر شهادت گزینه‌های غیرنظامی را در برنامه خود جای دهند؟