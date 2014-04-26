۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۸:۱۲

عظمایی:

525 فقره جواز تاسیس واحد صنعتی در آذربایجان شرقی صادر شد

تبریز – خبرگزاری مهر: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: در سال گذشته 525 فقره جواز تاسیس واحدهای صنعتی با پیش بینی 87 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر عظمایی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی، سرمایه گذاری را باید پیش شرط تولید و نیروی محرکه و موتور رشد و توسعه اقتصادی دانست.

وی گفت: توسعه سرمایه گذاری موجب جذب سرمایه های غیر کارا و هدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی شده و در نهایت ارتقاء شاخص های کلان توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

عظمایی اظهار کرد: سرمایه گذاری به مولفه های متعدد و عوامل گوناگونی مرتبط است که در این میان حمایت همه جانبه از سرمایه گذار و ارتقای انگیزه های سرمایه گذاری از اهم عوامل برای به حرکت درآوردن چرخ های توسعه اقتصادی است.

وی افزود: با بهره برداری از واحدهای در دست تاسیس بخش خصوصی، پیش بینی می شود تا پایان سال 94 برای 14 هزار نفر در حوزه صنعت استان فرصت اشتغال ایجاد شود.

در استان آذربایجان شرقی حدود هشت هزار و 500 واحد صنعتی در حال فعالیت است که این میزان واحد تولیدی 40 درصد سهم اشتغال را بر عهده دارند.

کد مطلب 2278785

