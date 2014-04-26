قیمت 18 قلم کالای اساسی روزانه در اردبیل بازرسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد عاملی عصر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار اردبیل اضافه کرد: گندم، آرد، جو، نان، سویا، شیرخشک، کنجاله، فسفات و... جزو اقلامی هستند که حساسیت ویژه در نرخ آنها داریم.

وی این بازرسی ها در راستای جلوگیری از تخلف عنوان کرد و یادآور شد: در صورت افزایش غیرمنطقی قیمت ها ی این کالاها و نیز سایر کالاها و بروز تخلف با افراد خاطی برخورد قانونی می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به آخرین وضعیت بازار و اقدامات صورت گرفته در این خصوص تاکید کرد: در حال حاضر این استان هیچ مشکلی در مورد تامین کالاهای اساسی مردم ندارد.

وی از ذخیره سازی کالاهای اساسی و مایحتاج مردم از قبیل گوشت قرمز، مرغ، برنج، روغن نباتی، شکر و... خبر داد و تصریح کرد: این کالاها به مقدار کافی ذخیره سازی شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل نیز در این جلسه از بر لزوم تشدید نطارت برای جلوگیری از تخلفات احتمالی و نیز افزایش قیمت تاکید کرد و متذکر شد: با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هیچ گونه افزایش قیمتی تا خردادماه نخواهیم داشت.

محمدباقر بهشتی با بیان اینکه هر گونه افزایش قیمت در کالاها و خدمات با مصوبه و مجوز ستاد تنظیم بازار صورت خواهد گرفت تا مردم در تهیه کالاهای اساسی خود در مضیقه قرار نگیرند، عنوان کرد: از این طریق تلاش می شود از افزایش قیمت ها به طور خودسرانه جلوگیری شود.