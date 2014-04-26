حوادث در کارگاه های استان چهارمحال و بختیاری به شدت کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شیوندی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته یک هزار و 71 مورد شکایت از کارگران وجود داشته است که نسبت به سال ما قبل از آن 21 درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: سال گذشته شکایات 21 درصد کاهش داشته است و این نشان دهنده ارتباط خوب بین کارگر و کارفرما بوده است.

شیوندی ادامه داد: شش هزار و 300 بازرسی از واحد های مختلف استان در سال گذشته انجام شد که نتیجه این بازرسی ها کم شدن حوادث در کارگاه ها بوده است.

وی اذعان داشت: آموزش های کافی در کارگاه ها به کارگران داده می شد و همین امر نیز موجب گشت تا کارگاه ها کمتر دچار حوادث شوند.

شیوندی یادآور شد: در سال گذشته 44 درصد حوادث کاهش داشته است.

یک هزار و 200 کارگر در سال گذشته تحت پوشش بیمه بیکاری بوده اند

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار محال و بختیاری گفت: کارگران این استان که باخواسته از کار خود اخراج بودند توانسته اند از بیمه بیکاری استفاده کنند تا مجددا به کار برگشته شوند.

شیوندی اظهار داشت: در سال گذشته یک هزار و 200 نفر از بیمه بیکاری استفاده کردند که از این تعداد 233 نفر آن ها به کار برگشت داده شدند.