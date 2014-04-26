تیم فوتبال نوجوانان شهرداری اردبیل با سه گل کادوس ماسال را شکست داد/ جوانان شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در این آغاز این رقابت ها دو بازی در استادیوم 20 هزار نفری علی دایی برگزار شد، که در یکی از مهمترین بازی ها شهرداری اردبیل توانست با سه گل حریف خود کادوس ماسال را از پیش رو بردارد.

در این بازی که برتری تیم میزبان دنبال می شد، شهرداری اردبیل توانست با گلهای حسین هاشمی، میلاد تمجیدی و عرفان بنیادی در مقابل تک گل تیم ماسال که از روی نقطه پنالتی زده شد، به پیروزی دست یابد.

بازیکنان شهرداری در این بازی نمایش بسیار خوبی داشتند و شاگردان مصطفی اعیادی توانستند در اکثر دقایق با در اختیار داشتن بازی فرصت های مسلم گل را بر روی دروازه کادوس ماسال ایجاد کنند.

این مسابقات امروز آغاز شده و تیم فوتبال نوجوانان شهرداری اردبیل برای حضور در لیگ برتر کشور با تیم های کادوس ماسال، شهرداری کامیاران و شهرداری همدان به رقابت خواهد پرداخت.

بازی های تجمیعی نوجوانان قهرمانی کشور و راهیابی به لیگ برتر بین این تیم ها و شهرداری اردبیل به میزبانی استان اردبیل برگزار می شود و در نهایت یک تیم به لیگ برتر نوجوانان کشور راه خواهد یافت.

تیم شهرداری اردبیل فردا در دومین دیدار این تورنمنت به مصاف شهرداری کامیاران خواهد رفت.

حریف شهرداری اردبیل در بازی فردا امروز در اولین بازی روز نخست با نتیجه دو بر یک مغلوب تیم شهرداری همدان شد.

همچنین در مسابقات مرحله نهایی قهرمانی کشور و راهیابی به لیگ دسته یک کشوری نیز که در قائم شهر استان مازندران جریان دارد، تیم جوانان شهرداری اردبیل در اولین گام با شکست روبرو شد.

این تیم عصر امروز شنبه در برابر تیم مطرح صبای قم با یک گل شکست خورد تا کار را برای صعود به لیگ یک سخت ببیند. در پایان این رقابت ها نیز تنها یک تیم به لیگ دسته یک کشور صعود خواهد کرد.

تیم جوانان فردا با تیم پالایش شازند اراک بازی خواهد کرد.