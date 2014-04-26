3 معاون جدید دانشگاه پیام نور مرکزی تبریز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر همین اساس حسین میرزائی از هیئت علمی گروه اقتصاد به عنوان معاون فرهنگی و پژوهشی ، احمد محمدی از هیئت علمی گروه ادبیات به عنوان معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی و علیرضا دهقانی از هیئت علمی گروه فیزیک به عنوان معاون اجرائی مرکز تبریز احکام خود را از دست رئیس استان آقای دکتر واحدی دریافت کردند.

رییس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی درجمع خبرنگاران گفت: کسانی که به عنوان خادم مردم و ملت در عرصه های گوناگون قبول مسئولیت می نمایند وظیفه ای بس سنگین و دشوار در راه تحقق آرمانهای نظام و انقلاب دارند.

مجید واحدی گفت : با نگاهی عمیق و دقیق به بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای ( مدظله العالی ) در پیام نوروزی ایشان و توجه به نامگذاری سال تحت عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، می توان فهمید که دانشگاهها نقش بسزا و مهمی در راه تحقق این شعار دارند و این وظیفه سنگین محقق نمی شود مگر با همدلی و تلاش همگانی در تمامی قسمتهای دانشگاه .

رئیس دانشگاه پیام نور استان با تاکید بر اینکه ، همه ما به عنوان سرباز نظام ملزم به انجام وظیفه هستیم، گفت: دوران مسئولیت اجرائی موهبتی است از طرف خداوند متعال و آزمایشی بس سنگین در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بنده به نوبه خود از همه عزیزان می خواهم در راه خدمتگزاری لحظه ای درنگ و غفلت نکنند.