فرماندار جدید پلدختر معرفی شد/ استاندار لرستان: فرماندار بستر همگرایی نخبگان را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر شنبه در مراسم معارفه و تودیع فرمانداران پلدختر گفت: طی هشت سال گذشته ضمن افزایش سرسام آور نرخ بیکاری در کشور رشد اقتصادی به منفی 5.8 درصد رسیده که این روند نگران کننده است و

وی با اشاره به اجرای مرحله نخست هدفمند سازی یارانه ها افزود: متاسفانه قانون را اجرا نکردند و فرار از قانون مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد به طوریکه دهک های پنجم تا نهم بیشترین ضرر را در هدفمندی یارانه ها متحمل شدند.

همکاری مردم در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در توسعه کشور موثر است

بازوند با بیان اینکه مشکل باید به دست نیروها و پتانسیل های موجود در کشور حل شود گفت: یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی کشور در آغازین روزهای سال جدید موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها بود به طوریکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بزرگ‌ترین طرح دولت محسوب می شود.

وی با بیان اینکه همکاری مردم در اجرای فاز دوم این قانون در توسعه کشور بسیار مثمرثمر است، تصریح کرد: اجرای موفق این قانون جز با همکاری و همدلی عمومی امکان‌پذیر نیست.

استاندار لرستان با تشریح ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها افزود: 200 هزار میلیارد تومان دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و زمانی این بدهی قابل پرداخت است که چرخه اقتصادی به حرکت در آید.

بازوند تصریح کرد: رشد نقدینگی در طول هفت سال هفت برابر شده است که به جای این که به سمت صنعت، تولید و اقتصاد سوق داده شود به سمت تورم و کارهای غیر تولیدی کشیده شد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به حرکتهای موثر دولت در حوزه اقتصادی افزود: سیاست دولت تدبیر و امید نشاط اجتماعی در جامعه و ایجاد امید در بین مردم است.

تحقق شعار سال باید سر لوحه کار مسئولان قرار گیرد

استاندار لرستان همچنین به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نامگذاری امسال به نام "فرهنگ و اقتصاد، با عزم ملی و مدیریت جهادی" اشاره کرد و گفت: تحقق شعار سال در ابعاد مختلف باید سر لوحه کار مسئولان قرار گیرد.

بازوند همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی لرستان از وضعیت گردش پول در بانک های استان اظهار نگرانی کرد و گفت: گردش پول در بانک های استان بیش از یک بار نیست که این فاجعه است.

وی افزود: در استان 890 میلیارد تومان مطالبه بانکی معوقه داریم که متاسفانه 42 درصد معوقه های ما ناشی از بنگاه های زود بازده هستند که باید برای وصول آنها برنامه ریزی بیشتری صورت گیرد.

فرمانداران به گونه ای عمل کنند که تمام جناح ها احساس پیروزی کنند

بازوند همچنین با اشاره به روند انتخاب فرمانداران تصریح کرد: مدیریت استان در انتخاب فرمانداران به دنبال شایسته سالاری است و ملاک انتخاب نیروهای پاک دست، معتقد به نظام و مقام معظم رهبری و دارای مشی اعتدال است.

وی خطاب به فرماندار جدید پلدختر گفت: فرمانداران باید به گونه ای عمل کنند که تمام جناح ها و جریانها احساس پیروزی کنند.

بازوند با بیان اینکه نماینده دولت در شهرستان باید بستر همگرایی بین نخبگان و مردم را فراهم کند، ادامه داد: رویکرد ما در طرح مسائل مختلف پذیرش نقد دلسوزانه است و البته در طرف مقابل انتظار دفاع واقع بینانه را نیز داریم.

استاندار لرستان گفت: فرمانداران باید مسائل اقتصادی را به عنوان اولویت کاری خود قرار دهند و به صورت جدی در شهرستان آن را دنبال کنند و به دنبال جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده و برای ایجاد اشتغال در شهرستان تلاش کنند.

انتظار استاندار از فرماندار جدید پلدختر: پروژه های نیمه تمام فعال شود

وی از فرماندار جدید این شهرستان خواست که پروژه های نیمه تمام پلدختر را فعال کند و افزود: نظارت بر روند اجرای پروژه های عمرانی از دیگر وظایف فرماندار جدید پلدختر است چرا در این شهرستان پروژه هایی وجود دارد که به دلیل ضعف در اجرا بعد از گذشت دو سال تخریب شده اند.

بازوند از مسئولان خواست آمار خلاف واقع به مردم ندهند چون مردم از این وضعیت خسته شده اند، و در مورد روند اجرای مسکن مهر پلدختر تصریح کرد: قطع نظر از جانمایی و کارهای غیر کارشناسی در روند اجرای این پروژه فرماندار باید به طور جدی اتمام مسکن مهر را در دستور کار خود قرار دهد.

وی از فرماندار جدید پلدختر خواست کشاورزی را به صورت ویژه در اولویت کاری خود قرار دهد و گفت: اگر بتوانیم کشاورزی را از حالت سنتی به سمت صنعتی و مکانیزه سوق دهیم می توانیم نرخ بیکاری در استان را کاهش دهیم.

بازوند همچنین به پروژه نیمه تمام استخر پلدختر اشاره کرد و گفت: پروژه استخر شنا که نیمه تمام مانده پروژه ای نیست که قابل حل نباشد. داشتن استخر شنا حق مردم شهرستان است و باید مشکل این پروژه به طور ویزه حل شود.

قدرت الله ترابی نژاد راهی فرمانداری پلدختر شد

بنابر این گزارش در پایان این مراسم استاندار لرستان از تلاش پنج ساله فریدون رشیدی فرماندار سابق شهرستان پلدختر تقدیر و قدرت اله ترابی نژاد را به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی کرد.

قدرت اله ترابی نژاد دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران بوده و سمت هایی چون مدیر برق جهاد استان، مدیر صنایع کشاورزی جهاد لرستان، نایب رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد، معاون عمرانی دانشگاه آزاد خرم آباد، مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی و ... را در کارنامه و سوابق کاری خود دارد.

قدرت اله ترابی نژاد قبل از انتصاب به سمت فرماندار پلدختر، معاون عمرانی فرمانداری شهرستان خرم آباد بوده است.