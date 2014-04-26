در برابر اقدامات خلاف قانون ایستادگی می کنیم / با ساخت و سازوهای غیر مجاز در حریم شهر برخورد می کنیم

به گزارش خبرگزاري مهر،پنجمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تهران با حضور رییس شورای اسلامی شهر تهران ، رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا و نیز نمایندگان شورا های بخش کن و آفتاب برگزار شد. در این جلسه موضوعاتی از قبیل ارائه شیوه نامه مربوط به حریم شهرستان تهران و نیز رسیدگی به مشکلات و مسائل روستاها مطرح شد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از ساخت و ساز های غیر مجازی در روستاهای کن توسط نهاد های گوناگون از قبیل شهرداری منطقه 22 و وزارت جهاد و کشاورزی در حریم فضای سبز تهران ارائه شدکه موجبات نارضایتی اهالی روستا های اطراف را فراهم آورده بود.

احمد مسجد جامعی نیز در ارتباط با این ساخت و ساز ها گفت: متاسفانه بر اساس گزارش های ارائه شده ساخت و ساز های غیر مجاز در پیرامون شهر تهران در حال انجام است که شکایت اهالی منطقه را هم به دنبال داشته است. بر این اساس ما اعلام می کنیم که با این ساخت و ساز ها ولو مربوط به هر وزارت خانه یا دستگاه دولتی باشد رسیدگی کرده و با آن برخورد می کنیم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: خوشبختانه شورای چهارم در صدد ارتقای جایگاه نظارتی بر آمده ،همچنانکه بیش از یک هزار بخشنامه شهرسازی شهرداری تهران از سوی کمیسیون شهر سازی و معماری شورا ابطال گردید. از اینرو در این موضوع نیز بایستی نظارت کارشناسانه صورت گیرد و در اختیار مسئولین گذاشته شود.

وی اضافه کرد: ما بیش از اینکه قواعد و قوانین بخواهیم به نظارت مستمر نیاز داریم.

مسجد جامعی همچنین تصریح کرد: مبنای کار ما گزارشات شوراهای اسلامی بخش ها و روستاها خواهد بود و ما باید در دوره چهارم سعی کنیم جایگاه نظارتی شورا ها را ارتقا بخشیم.

وی در پایان گفت: کار گروه ویژه ای در این بخش تشکیل خواهد شد و شیوه نامه جدید به خواست اهالی منطقه در کمیسیون مربوطه شورای شهرستان مطرح خواهد شد.

پرویز سروری :مشکل ما قانون دان های قانون شکن هستند

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز با ابراز گلایه از ساخت و ساز های حریم فضای سبز در پیرامون شهر تهران و نادیده گرفته شدن حق روستایی ها گفت: مشکل ما یک سری قانون دان ،قانون شکن است که از سادگی افراد سود جویی می کنند.

وی ادامه داد: ما از طرفی حامی رونق بخشیدن به روستاها هستیم اما از سویی دیگر کمترین امکاناتی در اختیار آنان قرار نمی دهیم، از یک طرف روستاها را تخریب می کنیم و از طرف دیگر انتظار داریم آنها کشاورزی را تقویت کنند و این هم تنها به واسطه وجود این افراد است.

سروری خاطر نشان کرد: شورای اسلامی شهر وظیفه خود می داند از حق افرادی که نمی توانند از حقشان دفاع کنند ، دفاع کند و بر این رویه ی خود استوار خواهیم ماند.

در این جلسه همچنین گزارشی از سوی ابوالفضل میر رفیع در خصوص اقدامات و ساخت و ساز های غیر قانونی در حریم اراضی منابع طبیعی ارائه شد.

میر رفیع با بیان اینکه صیانت از منابع طبیعی و جنگل ها و مراتع هم مورد نظر روستایی ها است گفت: در حریم منابع طبیعی اجازه کوچکترین ساخت و ساز ها به روستایی ها داده نمی شود و حتی آلونک هایی که برای انبار میوه ها و یا استخر های گلی که برای جمع آوری آب و بهینه مصرف کردن آن ساخته می شود تخریب می کنند، اما متاسفانه تاور گرین ها و جرثقیل های غول آسا نصب می شود و ساختمان های چند طبقه احداث می کنند ، مصالح و نخاله های ساختمانی را دپو می کنند و کسی جلو دار آنها نیست.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری بر حفظ باغات و فضای سبز تاکید دارند ولی ماموران شهرداری نسبت به قطع درختانی که از سوی روستایی ها و کشاورزان در زمین های اجدادی خود کاشته اند که موجب رشد و توسعه فضای سبز می شود اقدام می کنند. متاسفانه باید بگویم که امروز کاج های پیرامون تهران به حالت استیصال رسیده اند .

این عضو شورای اسلامی کن افزود: برای ساخت برخی از این برج ها بیش از هزار درخت چنار 60 ساله قطع شد.

وی تاکید کرد: این ساخت و ساز های غیر قانونی عمدتا از سوی شهرداری منطقه 22 و وزارت جهاد کشاورزی بوده است.

میر رفیع همچنین یاد آور شد: با اینکه روستاهای کن به دلیل بودن در ارتفاع به آب های زیر سطحی و رو سطحی دسترسی ندارند ولی با این حال ما را از آب های جاری و جمع آوری آن هم محروم می کنند.

وی در پایان ضمن اینکه خواستار رسیدگی به این اقدامات شد از رییس شورای اسلامی شهر تهران خواست : تا جهت انجام امور کشاورزی اجازه عبور مصالح به روستایی ها داده شود.