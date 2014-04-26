اعضای ستاد بزرگداشت آیت الله کمالوند با مدیر حوزه های علمیه دیدار کردند/ دیدار با آیت الله مکارم شیرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به همراه اعضای ستاد بزرگداشت آیت الله کمالوند به قم دیدارهایی با آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه کشور و آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید صورت گرفت.

در این دیدارها ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری همایش پنجاهمین سالگرد رحلت آیت الله کمالوند در لرستان، اعضای ستاد بزرگداشت از رهنمودهای آیت الله حسینی بوشهری و آیت الله مکارم شیرازی بهره مند شدند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در حاشیه این دیدارها با تاکید بر ضرورت تجلیل و تکریم علمای دین و نکوداشت این افراد عنوان کرد: روحانیون و علما همواره به عنوان یک دژ محکم در برابر هجمه های دشمنان اسلام و نظام ایستادگی و مقاومت کرده اند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه روحانیون و علما همواره از صدر اسلام تاکنون به عنوان چراغ هدایت مردم محسوب می شده اند، بیان داشت: مردم همیشه از وجود روحانیون و علما در امور خود بهره مند بوده اند.

وی با تاکید بر اینکه نقش روحانیون و علمای لرستان بر هیچ کسی پوشیده نیست، عنوان کرد: هدف از برگزاری این مراسم بزرگداشت، تجلیل و ادای احترام به مقام این عالمان مجاهد به ویژه آیت الله کمالوند است.

همایش پنجاهمین سالگرد رحلت حضرت آیت الله العظمی حاج آقا روح الله کمالوند(ره) در خرم آباد برگزار می شود که در فراخوان این همایش محورها و همچنین نحوه ارسال مقالات اطلاع رسانی شده است.

مطابق اعلام دبیرخانه برگزاری همایش صاحب نظران، اساتید و علاقمندان می توانند تا 20 اردیبهشت ماه سالجاری نسبت به ارسال مقالات خود به همایش پنجاهمین سالگرد رحلت حضرت آیت الله العظمی روح الله کمالوند(ره) اقدام کنند.

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.Lorestan.ismc.ir مراجعه کنند.