ضرورت ترویج فرهنگ ورزشی، اشاعه ورزش فرهنگی و رونق اقتصاد ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، آنجا که مقام معظم رهبری سالها پیش، فقدان برنامه ریزی و مشکل فرهنگی را دو خلا بزرگ ورزش کشور دانست و اکنون که سال 93 را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامید، بیش از گذشته فرصت برطرف ساختن چالشهایی است که به ورزش ضربه زده و این مقوله تاثیر گذار در ارتقا سطح سلامتی جامعه را با مشکل مواجه کرده است.

فقدان برنامه ریزی در عرصه ورزش که سالها پیش مورد تاکید حضرت آیت الله خامنه‌ای قرار گرفته بود، اکنون با مشکلات اقتصادی در لایه های ورزش رخ نموده است؛ چرا که اگر در عرصه ورزش برنامه استراتژیک وجود داشت بدون شک توزیع عادلانه ثروت در ورزش نیز شرایطی بهتر از حال را در رشته های مختلف موجب شده بود و حداقل در رشته های پرمدال از جایگاه بالاتری برخوردار بودیم و نارضایتی ورزشکاران این رشته ها هم بوجود نمی آمد.

با این اوصاف باید برای تجلی و تحقق شعار امسال که در عرصه ورزش به شعور تبدیل شود، چگونگی حل مشکلات فرهنگی و اقتصادی را تحلیل و برسی کرد تا دریابیم عزم ملی و مدیریت جهادی در چه مواقعی به حل بحرانهای فرهنگی و اقتصادی ورزش کمک می کند

ترویج فرهنگ ورزشی

از آنجا که فرهنگ ما مبتنی بر دین اسلام و تمدن غنی ایرانی است بنابراین تحرک و نشاط برای بر خورداری از سلامت جسمی و روحی هم بخشی از فرهنگ محسوب می‌شود. بنابراین فرهنگ ورزش به منظور ارتقا سطح سلامت فردی و اجتماعی باید ارتقا یابد.

نهادینه شدن فرهنگ ورزشی در بین آحاد مختلف جامعه به نوعی در بند شش سیاست های کلی سلامت که از سوی رهبر معظم ابلاغ شد به وضوح تاکید شده و وظیفه مردم و مسئولین را زیاد می کند که مردم را باید بر آن دارد که برای برخورداری از سلامت جسمی و روحی ورزش را در کنار تغذیه سالم در برنامه های خود بگنجانند تا هر فردی نقش خود را در پدید آمدن جامعه‌ایی سالم ایفا کند. بنابراین در اینجا عزم ملی همان انگیزه مردم برای داشتن جسم و روح سالم برای ایرانی سالم و با نشاط است.

از آن سو مدیریت جهادی در عرصه ورزش می طلبد که شرایط و امکانات برای رو آوردن به ورزش بیش از گذشته فراهم شود تا میزان تحرک در بین مردم افزایش و نشاط اجتماعی بوجود اید.در این بین توجه به اصل سوم قانون اساسی که ورزش رایگان را مورد تاکید قرار داده ضروری است.



از طرفی چالش موجود آنجاست که تعداد ورزشکاران سازمان یافته در کشور سال گذشته، در سراسر ایران به تعبیری در تمام استانها کاهش یافت. هرچند طی سالهای گذشته در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن هم کمتر از 10 درصد مردم ورزش می کنند و این مهم زنگ خطری برای ترویج فرهنگ ورزش بعنوان ارتقا سطح سلامتی و همچنین افزایش هزینه های درمانی است که به واسطه کم تحرکی موجبات شیوع بیماریهای غیر واگیر و لطمه به اقتصاد خانواده را پدید اورده است.

اشاعه ورزش فرهنگی

باید پذیرفت ترویج ورزش در ابعاد مختلف همگانی، قهرمانی و حرفه‌ایی وقتی ارزش واقعی دارد که اخلاق اسلامی در عرصه ورزش ظهور و بروز پیدا کند. بنابراین ورزشی که در جامعه تسری می یابد باید ورزش فرهنگی یا به عبارتی اشاعه مرامم پهلوانی و جوانمردی باشد.

آنچه مسلم است نباید از خوبیها و زیبایی‌های ورزش ایران به سادگی گذشت از طرفی نباید رواج بی اخلاقی‌ها ،توهین‌ها و حواشی مخرب در ورزش را هم نادیده گرفت. بنابراین ضرورت دارد جامعه ورزش از ورزشکار گرفته تا مربی، داور، هوادار و مدیرنسبت به رعایت اصول اخلاقی و اشاعه ورزش فرهنگی احساس مسئولیت کنند.

رونق افزایی اقتصاد ورزشی

فقدان برنامه ریزی در عرصه ورزش به اقتصاد ورزش تا آنجا لطمه زد که بودجه و اعتبارهای دولتی، اصولی و منطقی هزینه و مدیریت نشد و شرایط فعلی را بوجود آورد. که منابع مالی دولتی بیشتر روانه ورزش حرفه ایی گردد آنهم بدون رعایت قوانین و مقرراتی که هزینه کرد دولت در ورزش حرفه ایی را مجاز ندانسته و از همه بدتر این هزینه ها بدون باز گشت و بدون در آمدزایی همراه شده تا عدم همخوانی اقتصاد در ورزش ایران و جهان را بدنبال داشته باشد.

اگر خلا برنامه ریزی و فرهنگ در ورزش که سالها پیش مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت با تدبیر جامعه ورزش همراه شده بود چه بسا می توانستیم با تدوین برنامه راهبردی در ورزش منابع مالی را در ابعاد همگانی، قهرمانی و حرفه‌ایی درست مدیریت کنیم و از نظر اخلاقی شرایط بهتری برای ورزش رقم زده می شد.

بدون شک اقتصاد ورزش در قالب برنامه ریزی نقش حمایتی در راستای توسعه پایدار ایفا می‌کند و آنگاه در بازیهای آسیایی و المپیک حتی جایگاه های بهتر از بازیهای آسیایی اینچئون و بازیهای المپیک لندن نصیب ورزش ایران می شود.

با این اوصاف نقش اقتصاد در کنار مسائل فنی و علمی ورزش برای پیشرفت غیر قابل انکر است و چالش امروز اقتصاد ورزش ایران نیز که بیشتر هزینه است تا درامد به مدیریت جهادی نیاز دارد.

وقتی تبلیغات محیطی فوتبال ارزش مزایده افزوده 14 میلیارد تومان به 160 میلیارد تومان را می یابد باید پذیرفت که از ظرفیت ورزش در بهبود اقتصاد ورزش چندان استفاده نکرده و از این پس می توان برای ورزش در زمینه اقتصاد احقاق حق کرد.

شکسته شدن تابوی هزینه های باشگاه های دولتی

وزیر ورزش و جوانان این تابو را شکست و به قراردادهای میلیاردی فوتبالیست ها که برخلاف شرایط اقتصادی این سالهای کشور منعقد شده ورود کرد. قراردادهای میلیاردی در شرایطی بر تارک ورزش ایران می درخشد که نمایش ریالی را در فوتبال شاهد هستیم. چهار دهه فوتبال ملی ایران به فینال جام ملتهای آسیا راه پیدا نکرده و سالهای عدم راهیابی ایران به المپیک هم به چهل سال می رسد و ناکامی‌ها در رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا نیز همینطور از سویی در رده باشگاهی هم بیش از دو دهه موفق به فتح جام قهرمانی نشده ایم.

ورود وزیر ورزش و جوانان در این مقوله نمایی از مدیریت جهادی است که بیانگر توجه ویژه به توزیع عادلانه ثروت در ورزش است. عادلانه نه به معنی تقسیم مساوی اعتبار بلکه احقاق حق ورزشکارانی که در دیگر رشته ها از هیچ کوششی برای مدال آوری در مهمترین رخدادهای ورزشی دریغ نکرده اند.

سالهاست قوانینی چون حق پخش تلویزیونی و کپی رایت فقط در مناقشات کلامی وجود داشته و هیچگاه به فرایندی تبدیل نشده که به رفع موانع خصوصی سازی در ورزش و به رونق اقتصادی ورزش بیانجامد.

ادامه مسیر برای رسیدن به موفقیت البته دشوارتر و تدبیر می خواهد که افکار علمی در عرصه ورزش در عمل بروز یابد. آنگاه است که امید به تحقق ترویج فرهنگ ورزش، اشاعه ورزش فرهنگی و رونق افزایی اقتصاد ورزشی در جامعه افزایش خواهد یافت. همان تحقق شعار سال؛ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی.

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نویسنده مهمان: علیرضا صدرایی