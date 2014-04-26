به گزارش خبرگزاري مهر ،نشست هم اندیشی شهرداری منطقه 12 با سازمان زیباسازی شهر تهران با حضور شهردار ، قائم مقام و جمعی از مدیران این منطقه ، مدیر عامل ، کارشناسان و مشاورین سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد.

در این نشست هم اندیشی که به منظور ساماندهی میادین ، پیاده راه ها و همچنین جداره سازی برگزار شد ، مهندس علی محمد نژاد شهردار این منطقه در سخنانی با اشاره به اینکه منطقه 12 با سرمایه های بی شمار فرهنگی ، اجتماعی و تاریخی قابلیت بسیار زیادی در هویت بخشی شهر را دارد ، به سیاست شهرداری تهران در این دوره مدیریت ، مبنی بر احیاء شهر اشاره کرد و گفت : باید در راستای منویات شهردار تهران مبنی بر تبدیل منطقه 12 به نگین شهر تهران قدم برداریم.

وی گفت : در همین راستا ، تغییر و تحول در محلات قدیمی عودلاجان و هرندی و ارائه امتیازات ویژه به شهروندان و بخش خصوصی باعث رفع وضعیت نامناسب این محلات و رونق ساخت و ساز شده است.

شهردار منطقه 12 همچنین پیاده راه سازی چهار راه حسن آباد تا میدان بهارستان را اهتمام مهم منطقه و سازمان زیباسازی خواند و گفت : در بحث ساماندهی میادین ، جداره سازی و پیاده راه ها که موجب تحول در منطقه می شود نیازمند برنامه ریزی سریع ، دقیق و صحیح می باشیم.

دکتر کامیاب مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهر تهران نیز در این نشست با اشاره به ویژگیهای هویتی و تاریخی منطقه 12 ، همدلی و وفاق بین جامعه فرهنگی و هنری نسبت به این منطقه ، آماده بودن طرحها و برنامه های متحول کننده به همراه فکر مدیریتی و اراده مدیریت شهری و همچنین آمادگی نهادهای غیر دولتی را از ویژگی های مهم در باز زنده سازی منطقه 12 خواند و با اشاره به اینکه توسعه پایدار بدون توجه به عوامل انسانی شکل نمی گیرد ، بر توجه ویژه به نقش اصناف و شهروندان ساکن در محل و همچنین بخش خصوصی در اجرای پروژه ها ، تقسیم کار دقیق و درست بین بخشهای مختلف تاکید کرد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد با تشکیل کمیته ای مشترک و اجرای پروژه های مختلف در بحث میادین ، پیاده راه ها و جداره سازی که طرح های آن آماده است وهمکاری منطقه شاهد تحول مورد نظر شهردار تهران در منطقه 12 باشیم