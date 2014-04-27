به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی با تاکید بر اینکه با تدابیر در بخش های بیمه ای به کارآمدی قابل توجهی دست پیدا کرده ایم گفت: دولت یازدهم، دولتی را تحویل گرفت که در تمام عرصه ها ناکارآمد بود اما خوشبختانه با تدابیر در بخش های بیمه ای به کارآمدی قابل توجهی دست پیدا کرده ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: دولت بدون شعارهای پوچ و بی ثمر با برنامه های اساسی در کنار زندگی کارگران است و روند حمایت از کارگران همیشگی بوده و ادامه خواهد داشت.

ربیعی افزود: این هفته (هفته کارگر) مناسبتی است که باید صداها و حرف های کارگری شنیده شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه خود کارگر، کارگرزاده و نماینده کارگران و دولت است افزود: کارگران همیشه در کنار دولت بوده و هستند؛ همچنان که درجنگ تحمیلی در گذشته نیز نشان دادند که دولت را تنها نمی گذارند.

وی تاکید کرد: دولت راستگو با راستگویی دنبال آینده ای بهتر برای کارگران است. وزیر کار نمونه خوبی از این راست گویی را در سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: بدنه مدیریت در این سازمان پاک دست و سالم است و مدیران ارشد، خود مایل به دریافت حقوق های بالا نبوده و اصرار کرده اند که حقوق دریافتی شان در حد دریافتی کارگران باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 8 ماه فعالیت دولت تدبیر و امید بیان داشت: امسال در تامین اجتماعی با هم افزایی و کمک دولت، در تامین مسکن کارگران گام بر خواهیم داشت.