به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادري استاندار هرمزگان بعد از ظهر شنبه در ديدار با ابوالفضل فراهاني رئيس دانشگاه پيام نور كشور نقش آموزش عالي در توسعه كشور و هرمزگان را بسيار مهم برشمرد و عنوان كرد: رشد چشمگير دانشگاه ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي، موجب پيشرفت كشور در عرصه هاي مختلف شده است.

وي ادامه داد: امروز ايران اسلامي از جايگاه علمي بالايي در جهان برخوردار است كه اين امر نشان دهنده فعاليت هاي مناسبي است كه توسط دانشگاه ها صورت گرفته است.

جادري در ادامه با اشاره به ظرفيت هاي مهم استان هرمزگان در زمينه هاي مختلف، بيان داشت: دانشگاه ها در استان هرمزگان نيز رشد خوبي داشته اند و امروز در شهرستان هاي مختلف اين استان شاهد وجود دانشگاه هستيم.

نماينده عالي دولت در استان هرمزگان خاطرنشان كرد: اما نبايد در اين خصوص تنها به رشد كمي بسنده كنيم، بلكه ارتقاي كيفي كار دانشگاه ها در هرمزگان نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و تلاش كنيم تا از توليد علم به ثروت برسيم.

وي تصريح كرد: همچنين بايد رشته هاي دانشگاهي متناسب با شرايط جغرافيايي و منطقه اي نيز در استان هرمزگان ايجاد شود كه در اين زمينه ايجاد و توسعه رشته هاي تحصيلي مرتبط با دريا بايد در دانشگاه هاي استان در اولويت قرار گيرد.