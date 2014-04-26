مردم دامغان برای ساخت و ساز عتبات و عالیات 87 میلیون تومان کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دفتر ستاد بازسازی عتبات و عالیات در شهرستان دامغان اظهار داشت: مردم این شهرستان همانند سال گذشته با کار خیر خود 300 تن گچ پاکتی و 300 گرم طلا برای ساخت و ساز عتبات و عالیات کمک داشتند.

وی یادآور شد: بانی و خیر دامغانی حاج محمدحسن گلعلی نژاد به تنهایی کمک نقدی و غیرنقدی به ارزش 400 میلیون تومان انجام داد که طی سه سال گذشته این میزان کمک به عتبات و عالیات ارسال شد.

مسئول دفتر ستاد بازسازی عتبات و عالیات در شهرستان دامغان خاطرنشان ساخت: اعزام 160 نفر نیروی کار در بخش های مختلف نیز از جمله کمک های مردم دامغان به عتبات بوده است.

رضایی افزود: پروژه عظیم صحن مبارک حضرت فاطمه زهرا(س) در جوار حرم امیرالمومنین علی(ع) در زمینی به مساحت 198 هزار متر مربع در حال احداث است که تعهد این استان در ساخت این پروژه یک میلیارد تومان و سهم دامغان نیز 250 میلیون تومان است.

وی گفت: امیدواریم با مشارکت مردم شریف و ولایتمدار دامغان سهم تعیین شده تامین شود.

مسئول دفتر ستاد بازسازی عتبات و عالیات در شهرستان دامغان مشارکت مردمی در طرح توسعه و ترمیم اماکن مقدسه و هدایت کمک های مردم شریف به عتبات و عالیات را از مهمترین اهداف این ستاد بیان کرد.

دفتر ستاد بازسازی عتبات و عالیات در شهرستان دامغان از سال 86 فعالیت خود را آغاز کرده است.