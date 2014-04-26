10 میلیارد مترمکعب گاز طی سال گذشته در استان بوشهر مصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر در سال‌های اخیر پیشرفت‌های بسیار زیادی در زمینه گازرسانی به شهرها و روستاهای مختلف داشته است و بسیاری از نقاط این استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی اضافه کرد: هر چند تا حدود 10 سال پیش تنها چند شهر استان بوشهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار بودند ولی در حال حاضر اغلب نقاط شهری و بسیاری از نقاط روستایی استان از نعمت گاز برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر تصریح کرد: عملیات گازرسانی به شهرها و روستاها و همچنین مراکز صنعتی و اقتصادی استان بوشهر را نیز با جدیت پیگیری می‌کنیم و طرح‌های بسیاری در دست اجرا داریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان مصرف گاز در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: ١٠ میلیارد متر مکعب گاز طی سال گذشته در استان بوشهر مصرف شد که بیش از ٩ میلیارد متر مکعب آن به صنایع استان اختصاص داشت.

گازرسانی به ٧٥ واحد صنعتی عمده در نقاط مختلف استان

حسینی با اشاره به اجرای شهرک صنعتی استان بوشهر در سال گذشته، خاطرنشان ساخت: شرکت گاز استان بوشهر در حال حاضر مشغول گازرسانی به ٧٥ واحد صنعتی عمده در نقاط مختلف استان است.

وی تصریح کرد: در سال جاری نیز برنامه‌های بسیار خوبی را برای گازرسانی به نقاط مختلف استان در دستور کار داریم و عملیات گازرسانی به مناطق صنعتی استان و شرکت‌های مستقر در استان با جدیت انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر به برخی از طرح‌های گازرسانی به مناطق صنعتی اشاره کرد و بیان داشت: عملیات اجرایی گازرسانی به شرکت متانول کاوه، کارخانه سیمان مند دشتی، پتروشیمی فاتح صنعت و سیراف انرژی در شهر دیر و چند شهرک صنعتی را در دست اجرا داریم.