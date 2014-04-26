"احتیاط"علت انصراف کم مردم از یارانه بود / واکنش به سئوالات درباره ریاست صداوسیما و مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل نماینده مردم تهران در مجلس در حاشیه جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که امروز در دفتر این حزب برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دلایل انصراف کم مردم از دریافت نقدی یارانه چه بود، گفت: دلیل اینکه تعداد انصراف دهندگان کم بود این بود که اول گفته شد انصراف بدهید بعد با افزایش قیمت روبرو می شوید و مردم هم نمی دانستند که قیمت ها چقدر افزایش پیدا خواهد کرد و تاثیرش روی وضع معیشت آنها به چه میزان است. لذا مردم احتیاط کردند و دلایل دیگری هم دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه اشکالات دولت قبل مثل تورم بالا را چقدر در اجرای هدفمندی موثر می دانید گفت: اشکالات دولت قبل را، این دولت می خواست برطرف کند و یکی از اشکالات به زعم دولت فعلی این بود که همه یارانه دریافت می کنند و می گفت این را باید اصلاح کنیم که همین امر نیز محقق نشد. به نظر من این موضوع جا دارد توسط جامعه شناسان و پژوهشگران بررسی شود و تدبیری کنند تا به دولت کمی کمک شود تادولت بتواند در برنامه آینده اش از این اتفاق یک نتیجه برای آینده بگیرد.

وی در پاسخ به سئوالی که آیا برای ریاست مجلس شرکت خواهید کرد گفت: با آقای باهنر داریم مشورت می کنیم تا به تصمیم خوبی برسیم.

غلامعلی حداد عادل در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده شما یکی از گزینه های صدا و سیما هستید گفت: من همیشه در اذهان هستم.