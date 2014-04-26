تخصیص یک میلیارد ریال اعتبار برای تجلیل از معلمان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پورعصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان محمودآباد گفت: باید به نیازهای قشر معلم توجه و برای رفع مسائل آنان تلاش شود.

وی تاکید کرد: فرماندار باید برای نتیجه گیری نهایی نظارت عالیه و هماهنگی مجموعه مدیران را داشته باشد و باید مدیریت هوشمندانه از حاشیه پردازی دوری کند.

خیریان پور با تاکید بر پیگیری مسئولان برای رفع مشکلات اظهار داشت: تلاش برای توسعه همه جانبه استان و رسیدگی به مشکلات مردم مورد تاکید مدیریت عالی استان است.

وی با بیان اینکه منابع در استان زیاد است، تصریح کرد: مدیران باید منابع را شناسایی و پیگیری کنند و برای توسعه وپیشرفت استان پروژه های محرک را بشناسید.

معاون استاندار مازندران افزود: در عمران روستایی مشکل داریم و در گردشگری نیز مشکلاتی وجوددارد و با توجه به نقشی که استان در سطح ملی و فراملی دارد ولی اعتبارات آن و بسیاری از شاخص ها از تراز شاخص های کشور پایین تر است.

خیریان پور با اشاره به رشد سه برابری جمعیت استان در ایام تعطیلات بیان داشت: متاسفانه از اعتبارات این بخش محروم هستیم و نمایندگان باید پیگیری لازم را داشته باشند.

وی افزود: مازندران ظرفیتهای طبیعی مثل دریا، معادن، گردشگری و غیره را داراست و نقطه به نقطه استان ظرفیتهای متفاوتی دارد که باید شناسایی و بهره برداری شود.

وی خواستار استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی شد و گفت: صندوق توسعه ملی ظرفیت بزرگی برای پیشرفت کشور است که استانهای دیگر از این ظرفیت خوب استفاده کردند.

حجت الاسلام اسماعیلی امام جمعه محمودآباد نیز گفت: مدیران برای توسعه شهرستان مدیریت جهادی و حماسی داشته باشند و به کار در ساعات اداری اکتفا نکنند.

وی تصریح کرد: شما مدیران انقلابی هستید که از انقلاب امام حسین (ع) نشات گرفته و مدیر انقلابی هستید که پیامبرش پیامبر خاتم (ص) است که می خواهد زمینه و بستر قیام امام زمان (عج) را آماده کند.

وی از همگان خواست پیگیر فرمایشات رهبری باشند و تاکید کرد: مدیران باید فضا سازی کنند تا مردم در مسیر تحقق فرمایشات رهبری قرار گیرند.

امام جمعه محمودآباد خواستار جاری شدن فرهنگ در تمام امور شد و افزود: فرهنگ باید در اقتصاد، اجتماع و تمام امور جاری شود.

امام جمعه محمودآباد خطاب به مسئولان آب منطقه ای گفت: چرا اینقدر به کشاورزان سخت گیری می کنید، اگر کشاورزی برای شما مهم است پس به کشاورزان کمک کنید و اگر نه که ما به همان برنج هندی اکتفا کرده و یواش یواش روش تغذیه خود را عوض کنیم.