نظارت بر کار شهرداری ها به عهده شوراهای شهر است

سیدشریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار کرد: وظیفه اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی تصرح شده است؛ همان طوری که قانون، مسئولیت مستقیم نظارت بر کار شهرداری ها را بر عهده شوراهای شهر اهواز گذاشته است. البته هر نماینده مجلسی به عنوان یک شهروند می تواند نقطه نظرهای خود را در خصوص مدیریت شهری بیان کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وظیفه شورای شهر نظارت، سئوال و استیضاح بر کار شهردار است.

حسینی بیان کرد: اینکه برای شهرداری اهواز زمان شش ماه و یا یک ساله به عنوان ضرب الاجل تعیین کنیم دخالت در امور کار شوراست و این شورای شهر است که مکانسیم نظارت را بر کار شهردار را تعیین می کند.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی یاداور شد: نمایندگان مجلس در کلانشهر اهواز این آمادگی را دارند که با اعضای شورای شهر و شهردار اهواز نشست های تخصصی برگزار کنند و از ظرفیت های متقابل همدیگر در جهت توسعه و عمران اهواز استفاده لازم را ببرند.

حسینی بر ضرورت همکاری نمایندگان، شورای شهر و شهردار بر دریافت عوارض آلایندگی از صنایع بزرگ استان اعتبارات عمرانی لازم و مالیات بر ارزش افزوده در جهت توسعه و عمران شهر اهواز تاکید کرد.