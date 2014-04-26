رئیس قوه قضاییه درگذشت ماموستا مجتهدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و اناالیه راجعون
خبر درگذشت جناب ماموستا حسام الدین مجتهدی نماینده خبرگان رهبری و امام جمعه اهل سنت سنندج موجب تاثر اینجانب گردید.
ارتحال این عالم بزرگوار را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مردم مومن و انقلابی کردستان و خانواده و بازماندگان محترم آن مرحوم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن فقید سعید غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
صادق آملی لاریجانی
رییس قوه قضاییه
نظر شما