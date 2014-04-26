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۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۲:۵۰

رئیس قوه قضاییه درگذشت ماموستا مجتهدی را تسلیت گفت

رئیس قوه قضاییه درگذشت ماموستا مجتهدی را تسلیت گفت

رئیس قوه قضاییه با صدور پیامی درگذشت جناب ماموستا مجتهدی نماینده خبرگان رهبری و امام جمعه اهل سنت سنندج را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
انالله و اناالیه راجعون
 
خبر درگذشت جناب ماموستا حسام الدین مجتهدی نماینده خبرگان رهبری و امام جمعه اهل سنت سنندج  موجب تاثر اینجانب گردید.
 
ارتحال این عالم بزرگوار را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مردم مومن و انقلابی کردستان و خانواده و بازماندگان محترم آن مرحوم  تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن فقید سعید غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.
 
صادق آملی لاریجانی
رییس قوه قضاییه
کد مطلب 2278887

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