حسن سيد عرب در گفتگوي اختصاصي با "مهر " خبر داد : شش هزار نسخه خطي از كتابخانه واتيكان به كتابخانه ملي انتقال مي يابد // نامه امام زمان (ع) به شيخ مفيد منتشر مي شود

حسن سيد عرب، پژوهشگر فلسفه اسلامي، كه به تازگي از سفر پژوهشي از واتيكان بازگشته است، در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، درباره نسخ خطي در كتابخانه واتيكان اظهار داشت : طي امضاي يادداشت تفاهمي كه مابين كتابخانه ملي و كتابخانه واتيكان صورت گرفت توافق شد حدود شش هزار نسخ خطي فارسي جهت انتقال به كتابخانه ملي ايران در تهران فراهم گردد.

وي افزود: حدود صد و پنجاه هزار نسخه خطي در كتابخانه واتيكان وجود دارد. از بين مجموعه نسخ فهرست شده كتابخانه واتيكان تقريبا حدود شش هزار نسخه را پس از بررسي انتخاب كرديم كه به صورت ميكروفيلم و يا لوح فشرده به كتابخانه ملي ايران منتقل خواهد شد.

سيد عرب نسخ خطي كتابخانه واتيكان را اغلب به زبانهاي لاتين، عبري، ارمني، تركي، اردو، فارسي، عربي و روسي بر شمرد و گفت : در بين نسخه هاي فارسي واتيكان حدود هزار و هفت صد و پنجاه نسخه تعزيه در دوره آق قوانلوها و بعد از آنها تا دروان صفويه از سوي مسيونرهاي مذهبي به اروپا منتقل شده، وجود دارد و در فهرست كنوني كتابخانه واتيكان فقط يك مجلد درباره تعزيه هايي كه از ايران به آنجا منتقل شده و همگي به زبان فارسي و در يك محل مستقلي نگهداري مي شوند.

وي تصريح كرد: همچنين از نسخ بسيار نفيس اين كتابخانه در حوزه ايران و اسلام نسخه از " اللمحات في الحقايق" سهروردي به شماره 973 به چشم مي خورد كه تاريخ كتابت آن به 588 قمري يعني يك سال پس از شهادت سهروردي باز مي گردد. يكي ديگر از نسخه هاي منحصر به فرد در اين كتابخانه نسخه "اشارات و التنبيهات" ابن سينا و نامه اي كه معروف به نامه امام زمان (ع) به شيخ مفيد است. از همه برجسته تر و از كهن ترين نسخه هاي صحيفه سجاديه در كتابخانه واتيكان نگهداري مي شود كه خوشبختانه با امضاي آن تفاهم نامه كه صورت گرفت اين نسخ به تدريج به كتابخانه ملي خواهد آمد.