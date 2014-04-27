پیشروی مسکن مهر پردیس در اراضی حفاظت شده/ استفاده از اختیارات حاکمیتی در قبال کارخانه سیمان شمال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی حیدرزاده عصر شنبه در نشستی که به منظور بررسی مسائل زیست محیطی شهرستان پردیس با حضور حیدری فرماندار شهرستان، محمد لاله شهرداری پردیس، زندی بخشدار جاجرود و دیگر مسئولان شهری و شهرستانی در محل جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: حفاظت از محیط زیست وظیفه ای است که باید همه برای تحقق آن تلاش کنند.

حیدرزاده با اشاره به طرح های انبوه سازی مسکن مهر در فازهای جدید شهر پردیس خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از بزرگترین پروژه های انبوه سازی مسکن مهر پردیس در فاز هشت و منطقه ای موسوم به "دره بهشت" مراحل عملیاتی خود را سپری می کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: طبق مفاد مندرج در مصوبه ریاست جمهوری وقت قرار بود زمین منطقه حفاظت شده دره بهشت واگذار شود اما در عین حال قرار بود زمینی به صورت معوض در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و الحاق شود که با تأسف این مهم محقق نشد و ساخت و سازها فراتر از مصوبه مذکور ادامه دارد.

وی اضافه کرد: مجموعه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در این زمینه ورود جدی خواهد داشت تا طرح های عمرانی بر اساس مصوبه قبلی صورت اجرایی به خود گیرد، همچنین از مسئولان شهرستانی نیز انتظار پیگیری است.

کارخانه "سیمان شمال"، تهدید جدی زیست محیطی برای پردیس

این مسئول آلودگی های کارخانه سیمان شمال را یکی از مشکلات عدیده زیست محیطی شهرستان پردیس خواند و گفت: در حال حاضر آلودگی های کارخانه سیمان شمال - واقع در ضلع جنوبی شهرستان پردیس و روستای "باغکمیش" - یکی از دغدغه های مسئولان و مردم است.

حیدرزاده تصریح کرد: هفته گذشته نشستی با مدیرعامل جدید کارخانه سیمان شمال برگزار شد، یکی از مطالبات اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در آن جلسه برنامه ای زمان بندی شده از سوی این مرکز تولیدی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: در این خصوص تلاش خواهد شد تا با نگاهی حمایتی و نه اتخاذ تدابیری همچون برخوردهایی مانند تعطیلی به موضوع پرداخته شود منوط بر اینکه تعاملی دو سویه برای رفع مسائل ایجاد شود، اگر چنین نوعی از همکاری محقق نشود مجبوریم از اختیارات حاکمیتی خود استفاده کنیم.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی، جغرافیایی و آب و هوایی شهرستان پردیس اظهار داشت: پردیس به مانند دیگر نقاط شمال شرق استان تهران در ردیف نواحی خوش آب و هوای استان قرار دارد و شاید نخستین اولویت این شهرستان در مسیر توسعه جلوگیری از تخریب این ویژگی شهیر و بارز است.

این مسئول اضافه کرد: با توجه به خصوصیات مذکور، کارخانه "سیمان شمال" تهدید جدی زیست محیطی برای پردیس شمرده می شود و مسئولان شهرستان با پیگیری های مستمر و همکاری با اداره کل حفاظت محیط زیست می توانند کمک کنند تا این مجموعه بر اساس برنامه زمان بندی که قرار است در آینده اعلام شود، عمل کند.

حیدرزاده ادامه داد: با چنین تمهیدی می توان آلودگی های تهدید کننده کارخانه سیمان شمال را کنترل کرد، در غیر این صورت با استفاده از اختیارات حاکمیتی تلاش می شود تا اصل کنترل آلایندگی این مرکز تحقق یابد.

امور خدماتی به چه حوزه هایی ارائه نخواهد شد؟

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از عدم رعایت اصول زیست محیطی از سوی برخی مراکز در شهرستان پردیس سخن به میان آورد و گفت: آلاینده های برخی مجموعه ها مسائل جدی را به منطقه تحمیل می کند، این آلودگی ها بدون بهره مندی از اصول و برنامه های مدیریت پسماند بعضاً وارد منابع سطحی و زیرسطحی می شود.

وی تصریح کرد: آلودگی های مورد اشاره خطری جدی برای محیط زیست شهرستان پردیس محسوب می شوند؛ این مسائل بارها از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران به استاندار تهران و معاون عمرانی استانداری گزارش شده است.

این مسئول ادامه داد: طبق تأکید مجموعه استانداری تهران دستگاه های خدماتی در دو حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز و همچنین صنایع و مراکز آلاینده نباید هیچ امکاناتی ارائه دهند.

تبدیل تدریجی پردیس به یک کلانشهر

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران مسئولان برای خطاب قرار دادن شهر پردیس آهسته آهسته باید از واژه ای نظیر کلانشهر استفاده کنند، هدف گذاری ها و افق از پیش تعیین شده برای شهرهای جدید، امروزه کمی متفاوت شده که به تبع این تغییرات و توسعه روزافزون احتمال افزایش مشکلات و معضلات اجتماعی، فرهنگی و البته زیست محیطی نیز بیشتر می شود.

وی ادامه داد: از جمله خصوصیات شهرهای جدید وجود قابلیتی همچون امکان برنامه ریزی در همان ابتدای امر است، گرچه در این زمینه نیز کوتاهی و قصوراتی در سنوات گذشته روی داده است.

این مسئول اضافه کرد: در ساخت و ساز و ایجاد یک شهر جدید نخستین موضوعی که به ذهن خطور می کند ایجاد شبکه های فاضلاب است و امروز شهرستان پردیس به دلیل کاستی هایی در این زمینه با مسائلی روبروست که البته با اجرای طرح شبکه فاضلاب این مشکل در پردیس رفع می شود.

لزوم رفع آلودگی های کارخانه سیمان شمال

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار شهرستان پردیس در ادامه این نشست اظهار داشت: شهرستان پردیس در چند جنبه مختلف درگیر مسائل زیست محیطی است که اگر با جدیت در این مسائل ورود نشود شاید حل و فصل آنها در آینده بسیار دشوار باشد.

صادق بنیادی ضمن تأکید بر لزوم رفع آلودگی های کارخانه سیمان شمال ادامه داد: یکی از مسائل زیست محیطی شهرستان پردیس کارخانه سیمان شمال است که باید هر چه سریعتر دستورات لازم در خصوص نصب سامانه فیلتر هوا به متولیان و مدیران این مرکز تولیدی ابلاغ شود.

این مسئول اضافه کرد: خوشبختانه شهرستان تازه تأسیس پردیس از وجود اداره حفاظت محیط زیست بهره مند شده و مسئولان استانی این مجموعه با درکی عمیق از شرایط منطقه فردی کارکشته را به عنوان رئیس اداره مذکور انتخاب کرده اند.

بنیادی افزود: نکته حائز اهمیت در این میان تجهیز اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس به خودروهای مناسب و نیروی انسانی کارشناس و متخصص است تا در سایه تدبیر و تخصص این زحمتکشان مسائل پیش روی منطقه رفع شود.

مشکلات در برخی نواحی روستایی شهرستان

وی با اشاره به مشکلات برخی نواحی روستایی شهرستان پردیس خاطرنشان کرد: در حال حاضر مناطقی نظیر "خجیر"، "سنجریان" و "ترقیان" به لحاظ حدود جغرافیایی و تقسیمات کشوری روستا تعریف شده اند.

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار شهرستان پردیس تصریح کرد: این نواحی روستایی با وجود شرایط مشروح از مشکلاتی رنج می برند که از آن جمله می توان به محدودیت های تردد به دلیل استقرار در منطقه حفاظت شده و پارک ملی خجیر اشاره کرد.

این مسئول ادامه داد: از سویی مجموعه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران بنابر دلایل خود مسائلی را مطرح می کنند و از طرف دیگر کارگاه های تولیدی قدیمی صنایع چوب این سه روستا در ایام پایانی سال و اوج مشغله کاری با مشکلاتی مواجه شدند.

بنیادی اضافه کرد: سه روستای خجیر، سنجریان و ترقیان به هر ترتیب مناطقی روستایی هستند و طبیعت روستا افزایش جمعیت و توسعه است، مسئولان ذی ربط از جمله اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران باید در این زمینه ورود کرده و راهکارهای خود را ارائه دهند.

وی افزود: پیش از این طرحی مبنی بر جابجایی روستاهای مذکور و خریداری اراضی آنها مطرح بود، اگر همچنان مبحث یاد شده مدنظر مسئولان است فرمانداری شهرستان می تواند با اهالی وارد مذاکره شود، اما اگر طرح های دیگری مورد توجه قرار گرفته باید در نزدیک ترین زمان ممکن ارائه شوند تا چاره ای برای حل مشکل مردم اندیشیده شود.

پردیس پذیرای جمعیت 800 هزار نفری

فرماندار شهرستان پردیس در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی این شهرستان اظهار داشت: شهرستان پردیس یا همان بخش مرکزی تهران سابق، یکی از پر جمعیت‏ ترین مناطق مسکونی شرق استان تهران محسوب می‏ شود؛ این شهرستان تازه‏ تأسیس با مساحت یک هزار و 378 کیلومتر مربع از 55 آبادی، روستا، نواحی کارگاهی، مناطق زراعی، دو شهر پردیس و بومهن و دو بخش جاجرود و بومهن تشکیل شده است.

مرتضی حیدری ادامه داد: پردیس با شهرستان های دماوند، شمیرانات و پاکدشت دارای مرز مشترک است و شاید بر اساس برنامه ریزی های اولیه قرار بود 200 هزار نفر در آن ساکن شوند اما طبق پیش بینی های موجود این خطه در آینده جمعیتی بالغ بر 800 هزار نفر را در خود پذیرا است.

وی اضافه کرد: پردیس به عنوان شهرستانی تازه تأسیس باید در حوزه های مختلف عمرانی و خدماتی دارای برنامه های مدون و مطالعه شده ای باشد.

ضرورت تدوین برنامه های زیست محیطی در شهرستان

این مسئول تصریح کرد: از جمله حوزه های نیازمند به این برنامه مدون مبحث حفاظت محیط زیست و صیانت از شرایط طبیعی شهرستان است، باید با همکاری مجموعه فرمانداری با نهادهای ذی مدخل در این حوزه همچون اداره کل حفاظت محیط زیست، زمین و فضایی مناسبت تر برای زندگی بهتر مخلوقات الهی فراهم آید.

حیدری افزود: شهرستان پردیس با توجه به داشته های اقلیمی و طبیعی از گذشته محل تفرج اهالی تهران بوده و هست، از این رو باید برای حفظ و نگهداری از این هدیه الهی برنامه های مفصلی تدوین و اجرایی شود.

به گفته فرماندار شهرستان پردیس، اگر خدای ناکرده برنامه ریزی مناسبی وجود نداشته باشد احتمال آسیب به طبیعت شهرستان دور از انتظار نیست.