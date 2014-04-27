افزایش ظرفیت پذیرش دکتری/ تمدید مهلت انتخاب رشته تا دوشنبه 

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري (Ph.D) سال 1393 مجاز به انتخاب رشته شده اند، می توانند تا روز دوشنبه نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

با توجه به اینکه بعضي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي پس از تدوين دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي (شماره 2) آزمون مذكور، براي پذيرش دانشجو اعلام ظرفيت کرده و يا اصلاحاتي در رشته هاي مورد پذيرش ارائه داد ه اند، متقاضيان مي توانند براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين براساس كدرشته محل هاي اين اطلاعيه نسبت به انتخاب كدرشته محل هاي مورد نظر اقدام كنند و چنانچه قبلاً انتخاب رشته کرده اند حداكثر تا پايان روز دوشنبه 8 اردیبهشت 93 نسبت به ويرايش انتخاب هاي خود اقدام کنند.

در بخش اصلاحيات مربوط به جداول كدرشته محل ها 37 کدرشته اصلاحات مربوط به گرایش های مرتبط را دارند. 9 کد رشته از ظرفیت پذیرش آزمون دکتری امسال حذف شده است. 33 کد رشته با افزایش ظرفیت و 4 کد رشته با کاهش ظرفیت مواجه شده اند.

همچنین رشته های جدید با پذیرش در دوره های روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان و غیرانتفاعی به مجموعه رشته های مورد پذیرش در آزمون دکتری اضافه شده است که داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش از تغییرات دفترچه آگاه شوند.