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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۸:۳۲

غلامی:

سلامت جامعه در گرو گسترش فعالیتهای ورزشی است/ هفته سلامت فرصتی برای ترویج خودمراقبتی

سلامت جامعه در گرو گسترش فعالیتهای ورزشی است/ هفته سلامت فرصتی برای ترویج خودمراقبتی

پیشوا - خبرگزاری مهر: رییس شبکه بهداشت و درمان پیشوا گفت: سلامت روحی، روانی و نشاط جامعه در گرو توسعه زیرساختهای ورزشی است و باید در این جهت بیشتر تلاش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته دکتر احمد غلامی در کارگاه بهداشت عمومی که به مناسبت هفته سلامت ایجاد شده بود اظهار داشت: جامعه سالم در دستیابی به اهداف توسعه‌ ای بسیار موفق‌ خواهد بود زیرا یکی از مهمترین شاخصهای توسعه در هر جامعه بهداشت و سلامت آن جامعه است.

رییس شبکه بهداشت و درمان پیشوا افزود: تامین و نهادینه کردن سلامت جامعه تحت پوشش مدیریت سلامت فردی و خانواده است و شعار هفته ملی سلامت، یک عمر سلامتی با خودمراقبتی است و در این میان ورزش موثرترین راه برای سلامتی و خود مراقبتی است.

این کارشناس پزشکی با بیان این که خود مراقبتی بحث جدیدی در عرصه پزشکی نیست و این امر سابقه طولانی در دین مبین اسلام دارد گفت: تاکید رسول گرامی اسلام بر دریافتن سلامتی پیش از بیماری بیانگر اهمیت موضوع سلامتی و نقش خود مراقبتی در تامین آن دارد.

وی ادامه داد: سلامت روحی، روانی و نشاط جامعه در گرو توسعه زیرساختهای ورزشی است و باید در این جهت بیشتر تلاش کرد و با داشتن جامعه‌ ای سرزنده و پویا بهتر می ‌توان اهداف نظام و انقلاب را تحقق بخشید و همه باید برای توسعه ورزش تلاش کنند.

غلامی اضافه کرد: زمانی می‌توان خوب فکر کرده و موفق بود که بدن سالم داشته باشیم، به همین دلیل است که دین اسلام بسیار بر ورزش و سلامتی جسم تأکید دارد و امروز اشتیاق نسل جوان و نوجوان به ورزش افزایش چشمگیری یافته و وظیفه همه والدین و مسئولین ورزش است که محیطی سالم و به دور از حاشیه را برای آیندگان ایران اسلامی فراهم کنند.

این مسئول عنوان کرد: ورزش یکی از مفیدترین و سالم ترین سرگرمی هایی است که می تواند اوقات فراغت جوانان را پر کند و امروز مفیدترین و سالم ترین راه برای پرکردن اوقات فراغت جوانان، پرداختن به ورزش است و ورزش کسالت و تنبلی را از بین می برد و نشاط و شادابی را به وجود آورده و روحیه شجاعت و از خودگذشتگی و مبارزه با ظلم و ستم را در فرد تقویت می کند و ورزش میزان عزت نفس را در جوانان افزایش خواهد داد.

وی بیان داشت: مهمترین دلیلی که ورزش در جامعه ما مورد توجه و علاقه مردم قرار گرفته است، فواید بی شمار آن است، انسان ورزشکار علاوه بر سلامتی جسم خود، از سلامت بالای روحی و معنوی نیز برخوردار بوده و در مقابل مشکلات روزمره ثابت قدم تر خواهد بود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا اظهار داشت: ارتباط مناسب و تنگاتنگ میان اداره ورزش و جوانان و شبکه بهداشت و درمان می تواند اقدامات پیشگیرانه و نیز فعالیت های ورزشی را با یکدیگر عجین سازد تا در سایه این همکاری شاهد ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه باشیم.

غلامی یادآور شد: افزایش هزینه های درمان و گسترش برخی بیماریها در سالهای اخیر نگرانی هایی را برای مردم ایجاد کرده است که ضرورت توجه به خودمراقبتی را ضروری ساخته و مردم باید با توجه به نقش خود مراقبتی زمینه افزایش ضریب سلامت خویش را فراهم کنند.

کد مطلب 2278910

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