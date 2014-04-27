سلامت جامعه در گرو گسترش فعالیتهای ورزشی است/ هفته سلامت فرصتی برای ترویج خودمراقبتی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته دکتر احمد غلامی در کارگاه بهداشت عمومی که به مناسبت هفته سلامت ایجاد شده بود اظهار داشت: جامعه سالم در دستیابی به اهداف توسعه‌ ای بسیار موفق‌ خواهد بود زیرا یکی از مهمترین شاخصهای توسعه در هر جامعه بهداشت و سلامت آن جامعه است.

رییس شبکه بهداشت و درمان پیشوا افزود: تامین و نهادینه کردن سلامت جامعه تحت پوشش مدیریت سلامت فردی و خانواده است و شعار هفته ملی سلامت، یک عمر سلامتی با خودمراقبتی است و در این میان ورزش موثرترین راه برای سلامتی و خود مراقبتی است.

این کارشناس پزشکی با بیان این که خود مراقبتی بحث جدیدی در عرصه پزشکی نیست و این امر سابقه طولانی در دین مبین اسلام دارد گفت: تاکید رسول گرامی اسلام بر دریافتن سلامتی پیش از بیماری بیانگر اهمیت موضوع سلامتی و نقش خود مراقبتی در تامین آن دارد.

وی ادامه داد: سلامت روحی، روانی و نشاط جامعه در گرو توسعه زیرساختهای ورزشی است و باید در این جهت بیشتر تلاش کرد و با داشتن جامعه‌ ای سرزنده و پویا بهتر می ‌توان اهداف نظام و انقلاب را تحقق بخشید و همه باید برای توسعه ورزش تلاش کنند.

غلامی اضافه کرد: زمانی می‌توان خوب فکر کرده و موفق بود که بدن سالم داشته باشیم، به همین دلیل است که دین اسلام بسیار بر ورزش و سلامتی جسم تأکید دارد و امروز اشتیاق نسل جوان و نوجوان به ورزش افزایش چشمگیری یافته و وظیفه همه والدین و مسئولین ورزش است که محیطی سالم و به دور از حاشیه را برای آیندگان ایران اسلامی فراهم کنند.

این مسئول عنوان کرد: ورزش یکی از مفیدترین و سالم ترین سرگرمی هایی است که می تواند اوقات فراغت جوانان را پر کند و امروز مفیدترین و سالم ترین راه برای پرکردن اوقات فراغت جوانان، پرداختن به ورزش است و ورزش کسالت و تنبلی را از بین می برد و نشاط و شادابی را به وجود آورده و روحیه شجاعت و از خودگذشتگی و مبارزه با ظلم و ستم را در فرد تقویت می کند و ورزش میزان عزت نفس را در جوانان افزایش خواهد داد.

وی بیان داشت: مهمترین دلیلی که ورزش در جامعه ما مورد توجه و علاقه مردم قرار گرفته است، فواید بی شمار آن است، انسان ورزشکار علاوه بر سلامتی جسم خود، از سلامت بالای روحی و معنوی نیز برخوردار بوده و در مقابل مشکلات روزمره ثابت قدم تر خواهد بود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا اظهار داشت: ارتباط مناسب و تنگاتنگ میان اداره ورزش و جوانان و شبکه بهداشت و درمان می تواند اقدامات پیشگیرانه و نیز فعالیت های ورزشی را با یکدیگر عجین سازد تا در سایه این همکاری شاهد ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه باشیم.

غلامی یادآور شد: افزایش هزینه های درمان و گسترش برخی بیماریها در سالهای اخیر نگرانی هایی را برای مردم ایجاد کرده است که ضرورت توجه به خودمراقبتی را ضروری ساخته و مردم باید با توجه به نقش خود مراقبتی زمینه افزایش ضریب سلامت خویش را فراهم کنند.