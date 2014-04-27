ایجاد پارک علم و فناوری در استان ایلام در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، سامی سجادی فر عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایجاد پارک های علم و فناوری یکی از مراکز فعال و منسجم ارائه خدمات به مبتکران، مخترعان و نخبگان جامعه است.

وی افزود: با هدف ساماندهی و ارائه خدمات مطلوب به استعدادهای درخشان جامعه ایجاد پارک علم و فناوری در استان در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: ارجاع طرحها و ایده های فناورانه به پارک جهت حمایت و رشد تا مرحله تجاری سازی و توجه به استعدادهای برتر و مخترعین استان از مهمترین مزایای احداث پارک های علم و فناوری در استان ها است.

این مسئول اظهار داشت: وظیفه ما در وزارت علوم این است که در استان های مختلف حضور پیدا کنیم و بحث پارک های علم و فناوری و مراکز رشد را در استان ها گسترش دهیم.

وی اضافه کرد: دلیل حضور ما خدمتگذاری به جوانان، مخترعین و نوآوران، کار آفرینان و جامعه دانشگاهی است که به اقتصاد استان هم کمک کنیم.

رئیس پارک علم و فناوری استان گفت: پتانسیل های بسیار خوبی در استان ایلام وجود دارد که می توان از طریق آنها به شکوفایی استان ایلام کمک کند.

سجادی فر افزود: در حوزه های مختلف از جمله حوزه نفت و گاز و انرژی و حوزه گردشگری و توریست و در حوزه ICT استان ایلام پتانسیل های خوبی دارد.

وی ادامه داد: با احداث پارک علم و فناوری می توان جوانان زیادی را مشغول و صاحب کار کرد و به شکوفایی استان کمک کنند.

سجادی فر افزود: ما جزء آخرین استان هایی هستیم که پارک علم و فناوری در آن ایجاد می شود.

وی اضافه کرد: مدیران ارشد استان از سالهای قبل وزارت علوم را باید قانع می کردند که احداث پارک علم و فناوری در استان ایلام ضروری است.

