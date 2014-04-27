110 بیرجندی در طرح كاروان سلامت ويزيت رايگان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا لطیفی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح در منطقه موسی بن جعفر شهرستان بیرجند اجرا که در این راستا 110 نفر از اهالي منطقه ويزيت رايگان شدند.

وی هدف از برگزاری کاروان سلامت را ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به نیازمندان دانست و ادامه داد: ویزیت رایگان، ارائه دارو رايگان، خدمات پرستاری و مشاوره‌اي و روان شناسی از جمله فعاليت‌هايي است كه در اين طرح از سوي داوطلبان هلال احمر ارائه شده است.

لطیفی بیان کرد: در مجموع 110 نفر در این طرح ویزیت شدند که از این تعداد 28 نفر به ماما مراجعه کرده و 10 نفر نیز از خدمات روانشناسی و مشاوره‌ استفاده کردند.

وی تصریح کرد: يك پزشك، يك پرستار، يك روانشناس، يك كارشناس بهداشت و چهار داوطلب هلال احمر از جمله افراد حاضر در این طرح بوده‌اند.