البرز نیازمند ایجاد فرهنگسرای سلامت/ خود مراقبتی با تغییر رفتار نمود پیدا می کند

سعید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که چگونه سطح آگاهی مردم را برای خود مراقبتی افزایش دهیم، اظهار داشت: اتفاقات مناسبی در سطوح کلان کشور از سوی ریاست جمهور و وزیر بهداشت در این بخش در حال رخ دادن است و دیدگاه های خوبی نیز در این حوزه وجود دارد.

وی ادامه داد: ما در حوزه فعالیت خود آموزش هایی را در مراکز بهداشت به مردم به صورت مستمر ارائه خواهیم کرد و بخش دولتی تنها 30 درصد در سلامت مردم نقش دارد و 70 درصد مابقی جلب مشارکت های مردمی را می طلبد با ورود بخش خصوصی به این عرصه باید ساختار سلامت تغییر کند.

معاون اجرایی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با تاکید بر اینکه خود مراقبتی با خود درمانی دو مقوله متفاوت هستند، اعلام کرد: وقتی خود درمانی صورت می گیرد تابلو بیماری برهم می ریزید و در مقابل اگر راه های صحیح خود مراقبتی آموزش داده شود نه تنها میزان مراجعات مردم به پزشک کم می شود بلکه هزینه ها نیز کاهش می یابد.

محمدی گفت: سواد سلامت به صورت سیستماتیک در مجموعه علوم پزشکی تعبیه شده است اما باید این آموزش ها توسط خود مردم در مراکز مردمی و تخصصی مانند فرهنگسراها رخ دهد و ما در استان البرز نیازمند ایجاد یک فرهنگسرای سلامت هستیم.

وی در خصوص ارائه آموزش به مردم و افزایش سطح آگاهی نیز اظهار داشت: درمراجعه مردم به مراکز بهداشت، واحدهای بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط ، ارائه آموزش ها در مدارس و ... از جمله مراکزی هستند که آموزش های لازم را به مردم خواهند داشت اما هیچ فردی بهتر از خود مردم نمی توانند در افزایش سطح سلامت نقش داشته باشند.

معاون اجرایی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با اشاره به حضور 1200 داوطلب سلامت در استان البرز و نقش آنها در آگاهی بخشی به مردم، گفت: خود مراقبتی مردم را به شیوه زندگی سالم آگاه و به فرد تاکید می کند که مسئولیت شیوه زندگی سالم او بر عهده خودش است.

محمدی در پایان تاکید کرد: تا زمانی که تغییر رفتار رخ ندهد افزایش سواد، آگاهی و نوع نگرش مردم تاثیر چندانی در سلامت نخواهد داشت.