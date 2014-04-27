  1. حوزه و دانشگاه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۰۸

دستور جدید فرجی دانا به معاونانش/ بازنگری حقوقی تمام آیین‌نامه‌های آموزش عالی

دستور جدید فرجی دانا به معاونانش/ بازنگری حقوقی تمام آیین‌نامه‌های آموزش عالی

معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از یک دستور جدید فرجی دانا به تمام معاونانش خبر داد و گفت: قبل از اینکه وزیر علوم آیین نامه را به تأیید نهایی برساند باید از نظر حقوقی کنترل و بررسی های لازم صورت گیرد.

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر ساختار وزارت علوم، گفت: مقرر شده است که تمام قراردادها، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های حوزه وزارت علوم بعد از اینکه در حوزه های مختلف این وزارت خانه نهایی و چکش کاری شد، بلافاصله به امضای وزیر علوم نرسد.

وی ادامه داد: پیش از امضای وزیر علوم، ساختار حقوقی این آیین نامه ها توسط معاونت حقوقی وزارت علوم کنترل می شود.

معاون حقوقی وزارت علوم با بیان اینکه تا پیش از این مواردی بود که آیین نامه های ابلاغ شده دارای اشکالات حقوقی بود، تاکید کرد: هر چند این اشکالات حقوقی رفع می شد اما سایرین را دچار سردرگمی و مشکلاتی را ایجاد می کرد.

نصیری قیداری از یک دستور وزیر علوم در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه خبر داد و اظهار داشت: وزیر علوم به تمام معاونان خود دستور داد که تمام تصمیمات و قراردادهای مالی با حجم بالا همچنین شیوه نامه ها و آیین نامه هایی که به امضای وی و معاونان می رسد،  لازم است توسط معاونت حقوقی به منظور منافات نداشتن با مسائل حقوقی، بازبینی حقوقی شود. 

 

کد مطلب 2278925

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