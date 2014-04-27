۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد/

مدیران سازمان تبلیغات با راهکارهای مدیریت جهاد آشنا شدند

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان از آشنایی مدیران ستاد و استانی سازمان تبلیغات اسلامی سراسر کشور با راهکارهای مدیریت جهادی در یک نشست دو روزه در استان خوزستان خبرداد.

حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جمع بندی نشست دو روزه مدیران سازمان تبلیغات اسلامی سراسر کشور در استان خوزستان اظهار کرد: در این نشست که از صبح چهارشنبه، سوم اردیبهشت در مجتمع فرهنگی امام رضا(ع) اهواز آغاز ‌شد، جلساتی با محوریت مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ با حضور معاونان و مدیران کل ادارات تبلیغات اسلامی کشور در اهواز تشکیل شد. همچنین بازدید از مراکز و یادمان‌های راهیان نور از جمله زیارت شهادتگاه شهدای هویزه، طلائیه، شلمچه و اروند، دیدار با شخصیتهای برجسته استان، حضور در اماکن زیارتی از برنامه های مدیران کل ادارت تبلیغات اسلامی در استان بود که در روزهای سوم و چهارم اردیبهشت انجام شد.

حجت الاسلام بلک افزود: برنامه های فرهنگی کشور با یک نگاه جهادی تنظیم خواهد شد، و برای تحقق این امر لازم بود ما در محیطی که شهدا و مجاهدان در راه خدا بودند حضور پیدا کنیم و این خود بتواند روح جهادی بیشتری در وجود ما مسئولان تبلیغات اسلامی کشور القا کند.

مقابله با افکار انحرافی

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خوزستان گفت: نفوذ برخی افکار و عقاید گمراه کننده و مقابله با این افکار، یکی از وظایف سازمان تبلیغات اسلامی است که برای آنها راهکارهایی سنجیده می شود.

حجت الاسلام بلک عنوان کرد: ما در سطح کشور یک سری کارهای اثباتی باید انجام دهیم به این معنا که اعتقادات پاک و کامل خود را به مردم به خوبی بیاموزیم و معرفی کنیم.

وی تاثیر آسیب های وارده از دشمن در زمینه اعتقادی را ناشی از کمتر دانستن معارف اعتقادی دانست و گفت: بخشی از این آسیب پذیری برای این است که ما معارف خودمان را کمتر به آنها می پردازیم، و شاید در این رابطه قصوری داشته ایم.

حجت الاسلام بلک تصریح کرد: انگیزه فرقه های انحرافی مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران است و به وجود آوردن این فرقه های انحرافی مقابله های سیاسی با نظام است، در مقابل ما می بایست وظایف خود را به درستی بدانیم و مصمم و مجهز و از لاک دفاعی بیرون آمده و مقابله مستقیم با دشمن را داشته باشیم.

بالاترین دغدغه ما جوانان هستند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خوزستان گفت: بیشترین دغدغه ما مربوط به جوانان ما است. بخشی از کارهایی که ما باید انجام دهیم نظام های رسمی ما مثل آموزش و پرورش و دانشگاه ها نقش بسیار زیادی در این امر دارند و آنچه بسیار تاثیرگذار خواهد بود نقش روحانیت و مبلغانی است که در طول تاریخ احتمام آنها حفاظت از کیان اعتقادای مردم بوده است.

حجت الاسلام محمد حسین بلک اظهار کرد: در سازمان تبلیغات اسلامی در بخش آموزش و تبلیغ می بایستی فعالیت کاری را گسترده تر کنیم و هوشمندانه عمل کنیم و از ابزار به روز در دنیا نیز استفاده کنیم.

مدیرتبلیغات اسلامی استان یادآور شد: امروز ادبیات در انتقال پیام ها را می بایستی به روز رسانی کنیم. جوانان ما امروز با یک ادبیات دیگری آشنا شده اند و ما بایستی این بخش ها را نیز اصلاح کنیم.

وی به بخشی از برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی می توان گفت که بیش از پنجاه سرفصل برنامه برای مواجهه با این مسائل و رفع دغدغه های ذکر شده پیش بینی شده است که در محورهای تبلیغ، آموزش و همچنین در بخش های قرآنی و در بخش های مجازی پیش بینی شده است.

