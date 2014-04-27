جلسه شورای عالی سلامت امروز تشکیل می شود/ حضور رئیس جمهور در جلسه

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در دولت یازدهم با هدف بررسی سلامت مواد غذایی پرمصرف شامل نان، روغن، شیر و لبنیات برگزار خواهد شد.

در این جلسه همچنین موضوع کاهش آلاینده ها و باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، بهداشت روان، آلودگی هوا و سایر موارد مرتبط با سلامت با حضور دکتر روحانی، رییس جمهور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت با اعلام اینکه جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی پس از سه سال تعطیلی تشکیل خواهد شد، گفت: امیدواریم شاهد تغییر نگاه مدیران اجرایی به حوزه سلامت باشیم.

وی، سیاستهای کلی نظام سلامت که اخیرا از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس این سیاستها تمام طرحهای بزرگ ملی و حتی طرحهای کوچک در استانها باید پیوست سلامت داشته باشند.

هاشمی، توجه رئیس جمهور به مبحث امنیت غذایی را مورد اشاره قرار داد و گفت:‌ جلسات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با تاکید رئیس جمهور برگزار خواهد شد. بی‌تردید این شورا یکی از کانونهایی است که رئیس‌جمهور می‌تواند سیاست هایشان را اجرایی کنند. امنیت غذایی از مهمترین نیازهای جوامع است که مسئولیت تامین آن با دولتهاست.