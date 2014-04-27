مجوز صعود به لیگ دسته اول جوانان کشور از دست اتحاد قم پرید

به گزارش خبرنگار مهر، شکست تیم فوتبال جوانان اتحاد قم از آبی پوشان تبریز در روز دوم بازی‌ها برای تیم اتحاد قم در پایان دیدارهای مرحله نهایی لیگ منطقه‌ای فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور که شامگاه شنبه در قم برگزار شد، دردسرساز شد و موجب شد تا جواز صعود به لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور از دست اتحاد قم بپرد.

تیم فوتبال جوانان اتحاد شادقلی قم نخستین گام از مرحله نهایی فوتبال جوانان باشگاه های کشور را با شکست تیم شهرداری همدان محکم برداشت و صدرنشین شد اما کمتر کسی تصور می کرد که این تیم در دومین دیدار خود ناباورانه به تیم آبی پوشان تبریز ببازد، باختی که موجب شد تا تساوی 2 بر 2 در روز پایانی برابر تیم شهرداری امیرکلا مازندران به کمک یاران موسی رفیعی نیاید و این تیم عملا حذف شود.

از بین تیم های حاضر در مسابقات مرحله مقدماتی لیگ منطقه ای فوتبال جوانان باشگاه های کشور 16 تیم از گروه های هشت گانه جواز صعود به مرحله نهایی را به دست آورده اند و به دنبال چهار سهمیه راهیابی به لیگ دسته اول جوانان کشور با یکدیگر رو به رو می شوند.

سازمان لیگ آزادگان که متولی برگزاری رقابت های لیگ های رده های سنی پایه فوتبال کشور است قرعه کشی بین 16 تیم حاضر در مرحله نهایی لیگ منطقه ای فوتبال جوانان باشگاه های کشور را به شکلی انجام داده که بر اساس آن تیم ها در چهار گروه چهار تیمی قرار گرفته اند.

بدین ترتیب چهار شهر میزبان بازی های گروه های چهارگانه مرحله نهایی لیگ منطقه ای فوتبال جوانان باشگاه های کشور شده اند و در پایان این مرحله از هر گروه یک تیم به صورت مستقیم به مسابقات لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور می رود.

شهر مقدس قم میزبانی بازی های گروه نخست از مرحله پایانی لیگ منطقه ای فوتبال جوانان باشگاه های کشور را بر عهده داشت و چهار تیم به مدت چهار روز در قم به رقابت پرداختند تا از بین آنها یک تیم به لیگ دسته اول جوانان کشور صعود کند.

آخرین بازی روز سوم از مرحله نهایی مسابقات لیگ منطقه ای فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور به میزبانی شهر مقدس قم بین تیم‌های فوتبال جوانان اتحاد قم و شهرداری امیرکلا مازندران انجام شد و شاگردان موسی رفیعی در تیم اتحاد قم با تساوی 2 بر 2 متوقف شدند.

در جدول رده بندی گروه نخست از مرحله نهایی مسابقات لیگ منطقه ای فوتبال جوانان باشگاه های کشور در قم، تیم شهرداری امیرکلا مازندران با 5 امتیاز، تیم اتحاد شادقلی قم با 4 امتیاز و تفاضل گل به اضافه 2، تیم آبی پوشان مرکزی با 4 امتیاز و تفاضل گل صفر و تیم شهرداری همدان با 2 امتیاز در مکان های اول تا چهارم جای گرفتند و سرانجام تیم شهرداری امیرکلا مازندران راهی لیگ دسته اول جوانان کشور شد.

نتایج بازی های روز نخست مرحله نهایی لیگ منطقه ای فوتبال جوانان کشور در قم:

ملی پوشان تبریز صفر - 1 شهرداری امیرکلا مازندران

اتحاد قم 4 – 1 شهرداری همدان

نتایج بازی های روز دوم مرحله نهایی لیگ منطقه ای فوتبال جوانان کشور در قم:

شهرداری همدان 1 - 1 شهرداری امیرکلا مازندران

اتحاد قم صفر – 1 ملی پوشان تبریز

نتایج بازی های روز سوم مرحله نهایی لیگ منطقه ای فوتبال جوانان کشور در قم:

شهرداری همدان 1 - 1 آبی پوشان تبریز

اتحاد قم 2 – 2 شهرداری امیرکلا مازندران