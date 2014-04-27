طرح همیار معتکف در بافت اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام طاهر آقاملایی عصر شنبه در جلسه برنامه ریزی آیین اعتکاف اظهار داشت: طی سال جاری در نظر داریم طرحی تحت عنوان همیار اعتکاف در شهرستان بافت اجرا کنیم.

وی ادامه داد: طی این طرح هزینه افطار و سحری روزه داران معتکف توسط خیرین و ادارات تامین می شود.

این مسئول گفت: در سال های گذشته هزینه ای اندک برای این امر از معتکفین اخذ می شد که شاید برای برخی افراد پرداخت این مبلغ مقدور نبود.

حجت الاسلام آقاملایی گفت: با اجرای طرح همیار معتکف سعی داریم که هزینه ای از معتکفین دریافت نشود.

این مسئول بر لزوم آمادگی مساجد تعیین شده تاکید و تصریح کرد: چنانچه مشکلی در این زمینه وجود دارد باید هرچه سریعتر برطرف شود تا بتوانیم مانند هر سال این آیین را باشکوه هر چه بیشتر برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه هرکس در راه اعتکاف قدمی بردارد حتما در ثواب برگزاری این آیین معنوی شریک خواهد شد، گفت: افراد خیر با مشارکت در این امر زمینه حضور بیشتر جوانان را در آیین های دینی بیش از پیش فراهم آورند.

سرپرست تبلیغات اسلامی بافت اعتکاف را عبادتی باعظمت و تاثیرگذار دانست و افزود: باید از همه ظرفیت های فرهنگی موجود برای گرایش هرچه بیشتر جوانان به دین و انس و الفت آنها با ارزش های اسلامی بهره ببریم.