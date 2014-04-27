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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۰۵

تئاتر شازده كوچولو در نيشابور روي صحنه رفت

تئاتر شازده كوچولو در نيشابور روي صحنه رفت

مشهد - خبرگزاری مهر: نمايش شاد كودكانه "شازده كوچولو" به نويسندگي آنتوان دوسنت اگزوپري در سالن تئاتر اديب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور روي صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سلامتي مسوول دبير خانه شوراي نظارت بر نمايش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اظهارکرد: هنرمندان خوش ذوق و با قريحه تئاتر نيشابور با اجراي نمايش هاي مختلف با موضوعات متنوع باعث آشتي مردم با تئاتر شده‌اند و نمايش شاد كودكانه  شازده كوچولو از اين جمله نمايش هاست كه روي صحنه  تاتر نيشابور رفته است.

وي گفت: نمايش  شازده كوچولو به نويسندگي آنتوان دوسنت اگزو پري وبازنويسي منصور خلج و هنرمند نيشابوري محمد رضايي آن را كارگرداني كرده است و در آن هنرمندان نام آشناي تئأتر نيشابور: پدرام آزموده ، عطيه رشيد آبادي، مبينا طاهرخاني، مجتبي حسيني، غزاله رشيدپور، سحر مصطفوي و بهنام باطاني به ايفاي نقش پرداخته اند وناهيد محيطي بعنوان دستيار كارگردان با اين نمايش همكاري دارند و سازنده موسيقي گروه پويا است.

وي عنوان داشت: تاكنون نمايش هاي حسن كچل، ببعي و گرگ آشپز، حسنك كجايي،‌ گل‌مراد و درخت جادو، يك دختر يك سرباز، رام كردن زن سركش، ضامن آهو، پدرانه وچهار صندوق شادي، حسنك كجايي و شنگول ومنگول وبچه سوم از گروه  تاتر سايه در نيشابور به روي صحنه رفته است.

مسوول دبير خانه شوراي نظارت بر نمايش نيشابور به داستان اين نمايش اشاره كرد وگفت: شازده كوچولويي است كه از سياره خود به زمين مي‌آيد و در اينجا با شخصيت‌هاي مختلف روبه رو شده و برخلاف سن كمش به آن ها آموزش مي دهد.

سلامتي  تصريح كرد: نمايش شاد كودكانه  شازده كوچولو از 2 الي 18 ارديبهشت 93 هر روز ساعت 17 و نیم بعد از ظهر در محل سالن تئاتر اديب اداره فرهنگ وارشاد اسلامي نيشابور ويژه عموم علاقمندان به روي صحنه مي‌رود.

 

کد مطلب 2278954

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