تئاتر شازده كوچولو در نيشابور روي صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سلامتي مسوول دبير خانه شوراي نظارت بر نمايش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اظهارکرد: هنرمندان خوش ذوق و با قريحه تئاتر نيشابور با اجراي نمايش هاي مختلف با موضوعات متنوع باعث آشتي مردم با تئاتر شده‌اند و نمايش شاد كودكانه شازده كوچولو از اين جمله نمايش هاست كه روي صحنه تاتر نيشابور رفته است.

وي گفت: نمايش شازده كوچولو به نويسندگي آنتوان دوسنت اگزو پري وبازنويسي منصور خلج و هنرمند نيشابوري محمد رضايي آن را كارگرداني كرده است و در آن هنرمندان نام آشناي تئأتر نيشابور: پدرام آزموده ، عطيه رشيد آبادي، مبينا طاهرخاني، مجتبي حسيني، غزاله رشيدپور، سحر مصطفوي و بهنام باطاني به ايفاي نقش پرداخته اند وناهيد محيطي بعنوان دستيار كارگردان با اين نمايش همكاري دارند و سازنده موسيقي گروه پويا است.

وي عنوان داشت: تاكنون نمايش هاي حسن كچل، ببعي و گرگ آشپز، حسنك كجايي،‌ گل‌مراد و درخت جادو، يك دختر يك سرباز، رام كردن زن سركش، ضامن آهو، پدرانه وچهار صندوق شادي، حسنك كجايي و شنگول ومنگول وبچه سوم از گروه تاتر سايه در نيشابور به روي صحنه رفته است.

مسوول دبير خانه شوراي نظارت بر نمايش نيشابور به داستان اين نمايش اشاره كرد وگفت: شازده كوچولويي است كه از سياره خود به زمين مي‌آيد و در اينجا با شخصيت‌هاي مختلف روبه رو شده و برخلاف سن كمش به آن ها آموزش مي دهد.

سلامتي تصريح كرد: نمايش شاد كودكانه شازده كوچولو از 2 الي 18 ارديبهشت 93 هر روز ساعت 17 و نیم بعد از ظهر در محل سالن تئاتر اديب اداره فرهنگ وارشاد اسلامي نيشابور ويژه عموم علاقمندان به روي صحنه مي‌رود.