ماموستا مجتهدی خادم واقعی مردم بود

جلال جلالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسليت درگذشت ماموستا مجتهدي به مردم سنندج به ويژه خانواده آن مرحوم، اظهار داشت: ماموستا مجتهدی یکی از عالمان برجسته کردستان در زمینه فقه شافعی بود که خدمات شایانی به جامعه اسلامی به ويژه اهل سنت ارائه داد.

وی افزود: پدر بزرگوار ماموستا مجتهدي نيز سالها در زمینه راه اندازی مدارس دینی و پاسخگویی به مسائل دینی و شرعی مردم کردستان نقش خوبی ایفا کرد.

نماینده سابق مردم شهرستان هاي سنندج، کامیاران و ديواندره در مجلس شوراي بیان کرد: ایشان همچنین از نظر شخصی انسانی متعهد بود و نسبت به اقشار جامعه احترام و تکریم خاصی قائل بود.

امام جمعه سنندج از 24 فروردين ماه در سنندج بستري و بعد از پنج روز براي ادامه درمان به تهران منتقل شد ولي ظهر شنبه دار فاني را وداع گفت.

ماموستا حسام الدين مجتهدي از چهره هاي برجسته مذهبي و ديني كشور بود كه در دو دوره به عنوان امام جمعه سنندج فعاليت كرد و از دو سال قبل نيز با راي مردم استان به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبري انتخاب شد.