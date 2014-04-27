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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۵۲

جلالي زاده:

ماموستا مجتهدی خادم واقعی مردم بود

ماموستا مجتهدی خادم واقعی مردم بود

سنندج - خبرگزاری مهر: نماینده سابق مردم شهرستان هاي سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراي اسلامي گفت: ماموستا مجتهدی خادم واقعی مردم و مسلمانان بود و در راستای ترویج اسلام ناب محمدی گام های اساسی برداشت.

جلال جلالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسليت درگذشت ماموستا مجتهدي به مردم سنندج به ويژه خانواده آن مرحوم، اظهار داشت: ماموستا مجتهدی یکی از عالمان برجسته کردستان در زمینه فقه شافعی بود که خدمات شایانی به جامعه اسلامی به ويژه اهل سنت ارائه داد.

وی افزود: پدر بزرگوار ماموستا مجتهدي نيز سالها در زمینه راه اندازی مدارس دینی و پاسخگویی به مسائل دینی و شرعی مردم کردستان نقش خوبی ایفا کرد.

نماینده سابق مردم شهرستان هاي سنندج، کامیاران و ديواندره در مجلس شوراي بیان کرد: ایشان همچنین از نظر شخصی انسانی متعهد بود و نسبت به اقشار جامعه احترام و تکریم خاصی قائل بود.

امام جمعه سنندج از 24 فروردين ماه در سنندج بستري و بعد از پنج روز براي ادامه درمان به تهران منتقل شد ولي ظهر شنبه دار فاني را وداع گفت.

ماموستا حسام الدين مجتهدي از چهره هاي برجسته مذهبي و ديني كشور بود كه در دو دوره به عنوان امام جمعه سنندج فعاليت كرد و از دو سال قبل نيز با راي مردم استان به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبري انتخاب شد.

کد مطلب 2278965

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