جشنواره"اقتصاد فرهنگ از ایده تا پدیده" در کرج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره و نمایشگاه "اقتصاد، فرهنگ از ایده تا پدیده" با حضور مهدی عسگری رئیس مرکز آموزش عالی و علمی - کاربردی فرهنگ و هنر استان البرز، محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مسئولان و اصحاب رسانه شامگاه شنبه در مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر البرز در کرج گشایش یافت.

در این آیین عسگری برگزاری این نمایشگاه را به منظور اجرای فرامین رهبری در رابطه با نامگذاری امسال تحت عنوان "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهاد"ˈ و همچنین معرفی آثار و توانمندی های استادان و دانشجویان مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر عنوان کرد.

وی با اشاره به گذشت حدود دو سال از فعالیت این مرکز دانشگاهی و فعالیت 16 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی در این مرکز افزود: این نمایشگاه در رشته های متنوع فرهنگی و هنری، علاوه بر معرفی و ارائه آثار و توانمندی های اساتید و دانشجویان، محلی برای عرضه و فروش آثار هنری این هنرمندان نیز به شمار می رود.

نمایشگاه فرصتی برای خودباوری و کشف استعدادهای دانشجویان

در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه برگزاری این نمایشگاه ها می تواند علاوه بر ارائه توانمندی اساتید و دانشجویان هنرمند، عرصه ای برای خودباوری و شناسایی و کشف استعدادهای جوان، قلمداد شود، تصریح کرد: یکی از اهداف مراکز علمی کاربردی، مهارت پایه بودن و پیوند عرصه هنر و فرهنگ با حوزه اقتصاد و اشتغال است که چنین فضاهایی می تواند مجالی مناسب برای رویش و پرورش ایده هایی باشد که نیازمند فرصت برای شکوفایی هست.

وی در رابطه با جزییات برگزاری این نمایشگاه نیز یادآور شد: درهای این نمایشگاه از روز یکشنبه هفتم اردیبهشت تا پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه در محل مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر البرز واقع در عظیمیه، میدان استقلال، بلوار اقاقیا گشوده می شود تا پذیرای علاقه مندان عرصه فرهنگ و هنر باشد.

کولیوند: غنای فرهنگی موجب استحکام زیرساخت تمام امور است

محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس در آیین گشایش جشنواره و نمایشگاه "اقتصاد فرهنگ، ایده تا پدیده" در سخنانی استحکام تمام زیر ساخت ها را منوط به غنای فرهنگی دانست و اظهار داشت: غنای فرهنگی موجب محکم شدن زیرساخت های اقتصادی، علمی، آموزشی و ... می شود و هر جا فرهنگ غنی شود، دیگر بخش ها بهبود می یابد.

وی گفت: ما باید خط سیر فرهنگی خود را مشخص کنیم و براساس آن پایه های اقتصادی و روبنایی را ترسیم نماییم.

کولیوند گفت: اگر اقتصاد بر محور فرهنگ استوار نشود، دچار مشکل می شویم بنابراین باید در برپایی نمایشگاهها معیار سنجی کنیم.

وی به مشارکت و انگیزه بالای دانشجویان در برنامه های سال جاری اشاره کرد و افزود: امسال عزم جدی در بین قشر دانشجو به وجود آمده است.

کولیوند گفت: بهتر است دستاوردهای مهم جشنواره های فرهنگی و علمی پس از جمع بندی برای فراگیر شدن به مجموعه های اقتصادی و فرهنگی استان ارائه شود تا این بحثهای اقتصادی منطبق با فرهنگ به گفتمان و از گفتمان به آرمان و الگو تبدیل شود.

جشنواره "اقتصاد فرهنگ، ایده تا پدیده" به مدت شش روز در مرکز آموزشی عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر استان البرز واقع در بلوار اقاقیای عظیمیه کرج آماده بازدید علاقه مندان است.

این جشنواره در 10 رشته شامل معماری، گرافیک، نقاشی، عکاسی، سینمایی، صنایع دستی، خوشنویسی، مقالات و پژوهش ها، مد و لباس و رسانه و نشریات برگزار شده است.