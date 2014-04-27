فرصت های فناورانه در صنعت نفت و گاز بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هدف اصلی از برگزاری این همایش معرفی فرصت‏های موجود در حوزه فناوری صنعت نفت و گاز ایران، به منظور خلق ارزش از طریق فناوری برای نمایندگان شرکت‏ها و کشورهای خارجی و داخلی است.



امیرعباس حسینی، معاون فناوری و روابط بین‏ الملل پژوهشگاه صنعت نفت در این باره گفت: مهمانان خارجی و مسئولان دفاتر سازمان‏های بین‏ المللی مستقر در ایران و در بعد داخلی مسئولان تحقیق و توسعه شرکت‏های وابسته به وزارت نفت، شرکت‏های خصوصی فعال در زمینه نفت، دانشگاه‏ها، شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها و بخش های خصوصی و تمامی دست اندرکاران تولید ارزش در این صنعت از دعوت شدگان به این همایش هستند.

وی افزود: همایش بین‏ المللی فرصت‏های فناورانه با تمرکز بر روی توانمندی‏های پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان قطب پژوهشی صنعت نفت در دو بخش فناوری‏های قابل عرضه به متقاضیان و ایجاد زمینه‏ های مشترک همکاری فناورانه با شرکت‏های داخلی و خارجی توانمند به منظور توسعه فناوری و تکمیل زنجیره ارزش برگزار می‏ شود.

حسینی با اشاره به بهره‏ برداری بهینه از فرصت نوزدهمین نمایشگاه بین‏ المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش که از 16 تا 20 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه‏های بین المللی تهران برگزار می شود، گفت: برگزاری همایش فرصتهای فناورانه نفت، در آستانه افتتاح نوزدهمین نمایشگاه نفت، فرصتی مناسب را فراهم می‏ آورد تا شرکت کنندگان با دقت و توجه بیشتری به دور از هیاهوی نمایشگاه، با پیشرفت‏های فناورانه کشورمان آشنا شده که ادامه رایزنی‏ها در ایام برگزاری نمایشگاه نیز دنبال شود.

وی اظهار امیدواری کرد که با بهبود ایجاد شده در فضای همکاری‏های بین‏ المللی در اینگونه همایش‏ها بتوان شرکای بالقوه و زمینه‏ های مشترک همکاری را شناسایی کرده و مذاکرات آتی در حین نمایشگاه با جدیت بیشتری دنبال شود.