فرصت های فناورانه در صنعت نفت و گاز بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هدف اصلی از برگزاری این همایش معرفی فرصتهای موجود در حوزه فناوری صنعت نفت و گاز ایران، به منظور خلق ارزش از طریق فناوری برای نمایندگان شرکتها و کشورهای خارجی و داخلی است.
امیرعباس حسینی، معاون فناوری و روابط بین الملل پژوهشگاه صنعت نفت در این باره گفت: مهمانان خارجی و مسئولان دفاتر سازمانهای بین المللی مستقر در ایران و در بعد داخلی مسئولان تحقیق و توسعه شرکتهای وابسته به وزارت نفت، شرکتهای خصوصی فعال در زمینه نفت، دانشگاهها، شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها و بخش های خصوصی و تمامی دست اندرکاران تولید ارزش در این صنعت از دعوت شدگان به این همایش هستند.
وی افزود: همایش بین المللی فرصتهای فناورانه با تمرکز بر روی توانمندیهای پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان قطب پژوهشی صنعت نفت در دو بخش فناوریهای قابل عرضه به متقاضیان و ایجاد زمینه های مشترک همکاری فناورانه با شرکتهای داخلی و خارجی توانمند به منظور توسعه فناوری و تکمیل زنجیره ارزش برگزار می شود.
حسینی با اشاره به بهره برداری بهینه از فرصت نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش که از 16 تا 20 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود، گفت: برگزاری همایش فرصتهای فناورانه نفت، در آستانه افتتاح نوزدهمین نمایشگاه نفت، فرصتی مناسب را فراهم می آورد تا شرکت کنندگان با دقت و توجه بیشتری به دور از هیاهوی نمایشگاه، با پیشرفتهای فناورانه کشورمان آشنا شده که ادامه رایزنیها در ایام برگزاری نمایشگاه نیز دنبال شود.
وی اظهار امیدواری کرد که با بهبود ایجاد شده در فضای همکاریهای بین المللی در اینگونه همایشها بتوان شرکای بالقوه و زمینه های مشترک همکاری را شناسایی کرده و مذاکرات آتی در حین نمایشگاه با جدیت بیشتری دنبال شود.
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