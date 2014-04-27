به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با فیلیپ مارینی رئیس کمیسیون امور مالی فرانسه که بعدازظهر روز شنبه صورت گرفت، با اشاره به خاطره خوب ملت ایران از اقدام فرانسه نسبت به پذیرش امام خمینی (ره) در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: تلقی ملت ایران از فرانسه در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی ایران در اثر برخی مواضع و اقدامات رهبران فرانسه دچار فراز و نشیب‌های زیادی شده است.



وی افزود: نوع مواضع اتخاذ شده توسط مقامات فرانسوی در مذاکرات هسته‌ای ایران که بعضا منطبق بر واقعیت‌ها نبوده است، تأثیر قابل ملاحظه ای بر نگرش مردم ایران نسبت به فرانسه داشته است.



لاریجانی همچنین خاطرنشان کرد: ‌اگر طرف‌های مذاکره کننده غربی با مسئله هسته‌ای ایران به نحو عاقلانه و با ابتکارات روشن برخورد کنند، رسیدن به توافق‌ نهایی دور از دسترس نیست.



رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رویدادهای سوریه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از شروع بحران سوریه استفاده از راه‌حل‌های سیاسی را علاج پایان دادن به هرج و مرج‌های اتفاق افتاده در این کشور می‌دانسته و از تعیین سرنوشت سوریه بوسیله مردم این کشور استقبال کرده است.



فیلیپ مارینی رئیس کمیسیون امور مالی فرانسه نیز در ادامه این دیدار با ابراز خرسندی از سفر هیأت پارلمانی فرانسه به ایران گفت: ما معتقدیم که درک ویژگی‌های ایران به عنوان کشوری تأثیرگذار در منطقه در فهم مسائل منطقه و جهان نقش بسزایی دارد.



وی با اشاره به بازدیدهای هیأت فرانسوی از پروژه‌های صنعتی و اقتصادی ایران ادامه داد: هیأت فرانسوی در ملاقات نزدیکی که با تجار و کارآفرینان ایرانی داشته ملاحظه‌ کرد که آنها توانسته‌ در شرایط ظالمانه و تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی، راهکارهای مناسبی را برای تولید و فعالیت پیدا کنند.



وی در پایان گفت: مسلما اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران با آنچه در تبلیغات رسانه‌های غربی منعکس می‌شود، متفاوت است.