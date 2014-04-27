ناپولی مقابل اینتر متوقف شد/ پیروزی فیورنتینا در خانه بولونیا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ناپولی در دیدار تماشایی در ورزشگاه سن سیرو مقابل اینتر به تساوی بدون گل دست یافت و نتوانست سهمیه لیگ قهرمانان خود را برای فصل آینده قطعی کند.

ناپولی هم اکنون در فاصله 3 هفته مانده تا پایان رقابتهای سری آ 8 امتیاز با فیورنتینا رده چهارمی فاصله دارد و در صورتی که در این بازی به پیروزی می رسید می توانست سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده خود را قطعی بداند.

در این بازی ناپولی موقعیت های فراوانی را روی دروازه اینتر ایجاد کرد اما در نهایت نتوانست دروازه میزبان خود را باز کند.

در دیگر دیدار فیورنتینا با نتیجه 3 بر صفر در خانه بولونیا به پیروزی رسید تا همچنان کور سوی امیدی به کسب سهمیه لیگ قهرمانان داشته باشد. فیورنتینا تنها در صورتی می تواند سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کند که ناپولی در هر سه بازی پایانی خود مغلوب شود و فیورنتینا هر سه بازی نهایی خود را ببرد.

در ادامه رقابتهای این هفته سری آ یکشنبه 6 دیدار برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

ورونا – کاتانیا

تورینو – اودینزه

سمپدوریا – کیه وو

لیوورنو – لاتزیو

کالیاری – پارما

آتالانتا – جنوا

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 90 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- رم 85 امتیاز

3- ناپولی 69 امتیاز

4- فیورنتینا 61 امتیاز

--------------------------------------------

18- ساسولو 28 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- لیوورنو 25 امتیاز (یک بازی کمتر)

20- کاتانیا 23 امتیاز (یک بازی کمتر)