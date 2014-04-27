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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۰۰

کریمی به مهر خبر داد:

فریدونشهر رتبه دوم استان را در تولید ماهی سردابی داراست

فریدونشهر رتبه دوم استان را در تولید ماهی سردابی داراست

فریدونشهر- خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی فریدونشهر از کسب رتبه دوم این شهرستان در تولید ماهیان سردابی در استان اصفهان خبرداد.

علیرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فریدونشهر یکی از مناطق مهم پرورش ماهیان سردآبی در استان اصفهان است.

وی با بیان اینکه شهرستان فریدونشهر دارای  19 مزرعه پرورش ماهی قزل آلای سرد آبی است، افزود:  در سال 92 با تولید بالغ بر یک هزار تن ماهی قزل آلا رتبه دوم استان و با تولید هفت میلیون و 600 هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا رتبه سوم استان را در بین شهرستان های استان به خود اختصاص داده است.

 رئیس جهاد کشاورزی فریدونشهر تصریح کرد: دو واحد مزرعه پرورش ماهی در تاریخ 28 فروردین سال جاری افتتاح و به جمع مزارع پرورش ماهی در شهرستان فریدونشهر اضافه شد.

کریمی با اشاره به اینکه سهمیه توزیع سوخت نفت و گاز در  فروردین ماه 93 شهرستان فریدونشهر به دارندگان ماشین های کشاورزی ، پرورش طیور ( مرغداری ها ) و غیره در بخش کشاورزی 165 هزار لیتر است، تصریح کرد: با توجه به شروع فصل کشاورزی و کار و تلاش و نیاز شدید کشاورزان انتظار می رود سهمیه شهرستان را در ماه های آینده افزایش دهند.

کد مطلب 2279008

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