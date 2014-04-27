فریدونشهر رتبه دوم استان را در تولید ماهی سردابی داراست

علیرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فریدونشهر یکی از مناطق مهم پرورش ماهیان سردآبی در استان اصفهان است.

وی با بیان اینکه شهرستان فریدونشهر دارای 19 مزرعه پرورش ماهی قزل آلای سرد آبی است، افزود: در سال 92 با تولید بالغ بر یک هزار تن ماهی قزل آلا رتبه دوم استان و با تولید هفت میلیون و 600 هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا رتبه سوم استان را در بین شهرستان های استان به خود اختصاص داده است.



رئیس جهاد کشاورزی فریدونشهر تصریح کرد: دو واحد مزرعه پرورش ماهی در تاریخ 28 فروردین سال جاری افتتاح و به جمع مزارع پرورش ماهی در شهرستان فریدونشهر اضافه شد.

کریمی با اشاره به اینکه سهمیه توزیع سوخت نفت و گاز در فروردین ماه 93 شهرستان فریدونشهر به دارندگان ماشین های کشاورزی ، پرورش طیور ( مرغداری ها ) و غیره در بخش کشاورزی 165 هزار لیتر است، تصریح کرد: با توجه به شروع فصل کشاورزی و کار و تلاش و نیاز شدید کشاورزان انتظار می رود سهمیه شهرستان را در ماه های آینده افزایش دهند.