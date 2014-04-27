  1. استانها
  2. ایلام
۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۱۰

حجت الاسلام لطفی:

سپاه نماد اقتدار و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی است

سپاه نماد اقتدار و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی است

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام گفت: سپاه نماد اقتدار و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح یکشنبه در نشست با فرماندهان و کارکنان سپاه امیرالمومنین استان با اشاره به خدمات این نهاد در دورانهای مختلف انقلاب گفت: سپاه قدرتمندترین رکن انقلاب و نماد اقتدار و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام والمسلمین لطفی سپاه را بازوی توانمند انقلاب و ولایت در عرصه های دفاعی و فرهنگی دانست و افزود : این نهاد در دوران های مختلف انقلاب  نقش خود را به خوبی ایفا کرده است.

امام جمعه ایلام به فعالیت های کنونی سپاه در حوزه های مختلف سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی پرداخت  و عنوان کرد: سپاه حافظ امنیت عمومی در ابعاد مهم  فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی است.

در پایان این نشست از تعدادی از مربیان قرآن، مربیان آموزش نظامی، حافظان قرآن و فعالان  عقیدتی و سیاسی تقدیر شد.

کد مطلب 2279012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها