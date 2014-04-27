سپاه نماد اقتدار و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح یکشنبه در نشست با فرماندهان و کارکنان سپاه امیرالمومنین استان با اشاره به خدمات این نهاد در دورانهای مختلف انقلاب گفت: سپاه قدرتمندترین رکن انقلاب و نماد اقتدار و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی است.



حجت الاسلام والمسلمین لطفی سپاه را بازوی توانمند انقلاب و ولایت در عرصه های دفاعی و فرهنگی دانست و افزود : این نهاد در دوران های مختلف انقلاب نقش خود را به خوبی ایفا کرده است.



امام جمعه ایلام به فعالیت های کنونی سپاه در حوزه های مختلف سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی پرداخت و عنوان کرد: سپاه حافظ امنیت عمومی در ابعاد مهم فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی است.



در پایان این نشست از تعدادی از مربیان قرآن، مربیان آموزش نظامی، حافظان قرآن و فعالان عقیدتی و سیاسی تقدیر شد.