حضور قویترین مرد جهان در زندان مرکزی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران به منظور دیدار با مدیرکل و کارکنان زندان ها و همچنین بازدید از مجتمع فرهنگی ورزشی قاسم‌ابن حسن(ع) زندان مرکزی کرمانشاه در این محل حضور یافت.

حسین رضازاده با حضور در باشگاه بدنسازی این مجتمع از توجه مسئولان به ورزش مددجویان و کارکنان زندان ها ابراز خرسندی کرد و در ادامه از تلاش های صورت گرفته در راستای ایجاد زمینه مناسب برای اجرای برنامه های ورزشی قدردانی کرد.

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه هم در نشستی که با حضور رضازاده، هیات همراه، معاونین اداره کل زندان ها، مدیر و مسئولان زندان مرکزی کرمانشاه برگزار شد، خاطرنشان کرد: اجرای برنامه های فرهنگی ورزشی برای ارتقاء سطح سلامت زندانیان در همه ابعاد، مهمترین رویکرد اصلاحی وتربیتی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.

اژدر اسدبگی خواستار حمایت بیش از پیش مسئولان دستگاه های مرتبط به منظور اعتلای هرچه بیشتر فعالیت های فرهنگی ورزشی بین مددجویان شد.

وی حضور حسین رضازاده قهرمان پرافتخار میهن اسلامی در جمع ورزشکاران را موجب تقویت روحیه آنان دانست.

دستگیری باند کیف قاپ در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در این خصوص، گفت: از مدتها قبل اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه سرنشینان یک دستگاه خودرو سواری پراید در سطح شهر به صورت گسترده و باندی اقدام به کیف قاپی می کنند، وصول شد، لذا کارکنان تجسس و تیم های اطلاعاتی پلیس در این رابطه اقدامات گسترده ای را آغاز کردند.



سرهنگ رضا شیرزادی افزود: روز گذشته ماموران کلانتری ۲۲ خودرو مورد نظر را شناسایی و در یک فرصت مناسب تمامی اعضای باند را دستگیر کردند.



وی گفت: متهمان به سه فقره کیف قاپی اقرار و تعدادی اقلام مسروقه از آنها کشف و ضبط شد.