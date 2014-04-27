۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۵۵

گزارش خبرنگار مهر از قزاقستان؛

آغاز خوب کشتی‌گیران پنج وزن دوم/ امیدواری به جبران ناکامی روز اول

روز دوم از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا با پیروزی نمایندگان ایران آغاز شد و این امیدواری را بوجود آورد که ملی پوش کشورمان بتوانند ناکامی در سه وزن اول این دوره از مسابقات را جبران کنند. تیم ایران در روز اول این مسابقات از سه وزن برگزار شده تنها یک مدال برنز گرفت و دو ملی پوش دیگر حذف شدند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، روز دوم رقابت های کشتی قهرمانی آسیا از صبح امروز یکشنبه در سالن دولت شهر آستانه قزاقستان آغاز شد که چهار کشتی کشورمان برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.

در وزن 130 کیلوگم بهنام مهدیزاده برابر بهرام تویچیف به پیروزی 8 بر یک رسید و راهی مرحله بعد شد. در وزن 80 کیلوگرم یوسفقادریان برابر ماسوسامی از ژاپن به پیروزی 10 بر 2 دست پیدا کرد. در وزن 98 کیلیوگرم علی علیاری برابر ماخادوف از قرقیزستان 3 بر یک به پیروزی رسید و در وزن 66 کیلوگرم رامین طاهری برابر ژانگ ژایو به پیروزی 12 بر یک دست پیدا کرد. سعید عبدولی در دور اول استراحت داشت.

