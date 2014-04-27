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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۵۹

گزارش خبرنگار اعزامی مهر از قزاقستان؛

مهدیزاده با شکست حریف کره جنوبی به نیمه نهایی رسید

مهدیزاده با شکست حریف کره جنوبی به نیمه نهایی رسید

کشتی گیر وزن 130 کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی ایران در دیداری سخت و نفس گیر برابر حریفی از کره جنوبی به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، در ادامه رقابت های روز دوم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا که در سالن دولت شهر آستانه قزاقستان در جریان است، بهنام مهدیزاده در دومین کشتی خود به مصاف کیم یانگ مین از کره جنوبی رفت و موفق شد این کشتی گیر را در مبارزه ای سخت و نفس گیر 7 بر 3 شکست دهد و راهی دیدار نیمه نهایی شود.

کد مطلب 2279020

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